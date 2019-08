Erasmo González Robledo el Diputado de las 3 Mentiras

Por María Esther Rodríguez Tovar

CD MADERO, TAMAULIPAS en el reciente foro de alcaldes de Morena presidido por Mario Delgado Carrillo coordinador de los diputados de Morena en la actual legislatura,

Asistió Erasmo González Robledo llamado por muchos militantes de Morena El diputado de las 3 Mentiras, primer mentirá no es aceptado por la militancia de morena, segunda, mentirá, no tiene asegurada la candidatura a presidente municipal de esta ciudad, y tercer mentira, engaña a muchos trabajadores con entregando su tarjeta como diputado lo que según es un vale seguro para conseguir trabajo en la reconfiguración de la refinería local, no se vale dijo el trabajador Juan Hernández y David Pérez que este diputado los engañe con falsas esperanzas de trabajo,

Ante lo antes señalado, cuestionamos al líder de la bancada de Morena Mario Delgado Carrillo, y dijo que el partido de morena, no va a dar presidencias municipales, de compensación, a muchos diputados quienes como es el caso de Erasmo González Robledo ya anda en campaña presumiendo tener la candidatura en la bolsa de la presidencia municipal de esta cuidad

Las mentiras de este diputado caerán por si solas cuando vean que gracias a su buen trabajo se reelija ADRIÁN OSEGUERA,

como se recordará este diputado ha sido acusado por los militantes de Morena de ser traidor, y chapulín y hacer trabajo de esquirol para desestabilizar este partido político, por lo que dijo el militante Jerónimo Pérez se continúa recolectando firmas a fin de conseguir la expulsión definitiva de Morena de este camaleónico personaje, lo cual esperan sea a la brevedad posible, pues tanta mentira no tiene cabida en la Cuarta trasformación que pretende impulsar el presidente de México Andrés Manuel López obrador,,,