Escándalo nacional: Investigan red de corrupción en API-ALTAMIRA

*SEÑALAN COMO CABEZA: al ex Director General de Fomento y Administración Portuaria, de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante (CGPMM), Luis Iván Gallardo Álvarez, A QUIEN DESPIDIERON luego de que presidio la Junta del Consejo de Administración de API Altamira el pasado viernes 23 de agosto, donde removió del cargo de Director General del puerto a Ricardo Correa Chairez, junto con cinco de sus gerentes y un subgerente.

Por CARLOS Cárdenas CONTRERAS.

La destitución de Ricardo Correa Chairez, y 5 de los gerentes de API Altamira, puso al descubierto, los planes de la “Mafia” de las API en el País que encabezo Luis Iván Gallardo Álvarez, ex Director General de Fomento y Administración Portuaria, de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, quien pretendió imponer al abogado (sin título), Roberto de la Garza Licón como nuevo Director General de la Administración Portuaria Integral de Altamira y 5 gerentes más.

El resultado fue que la temible gavilla impuesta a “chaleco” en la Administración Portuaria de Altamira, no llegaron ni siquiera a tomar posesión de sus cargos.

Las fuentes de SCT y API-ALTAMIRA consideran que todo esto estaba orquestado desde adentro a través del Gerente de Administración y Finanzas Lic. Raúl Molina Garza quien es Incondicional del Lic. Luis Iván Gallardo Álvarez.

Según la información recabada en fuentes de la SCT estos personajes, no pudieron tomar posesión de sus cargos luego del inicio de una investigación.

Se trata del Roberto de la Garza Licón, quien presumía de ser “licenciado” y quedando al descubierto que no tiene título alguno y quien previsiblemente seria el nuevo Director General de la Administración Portuaria Integral de Altamira.

Lo acompañaban Vicente Barajas Boites quien fungirá como Gerente de Verificación y Operaciones, así como el Arq. Dúncan Javier Velázco Ponce quien asumiría el cargo de Gerente de Ingeniería, pese a que se desempeñaba como funcionario del IMEPLAN, Francisco Javier Pérez Mosqueda se desempeñaría como Sub Gerente de Convenios y Contratos, también se mencionó como Gerente de Planeación y Desarrollo al Ing. Martín de Dios Paz y Castillo.

Fuentes de API Altamira dieron a conocer que cuándo se dio la renuncia de Luis Iván Gallardo Álvarez, (el pasado 26 de agosto) personal de la CGPMM visitó el puerto de Altamira, para verificar la legalidad de lo acontecido en la junta del Consejo de Administración del pasado 23 de agosto donde se removió a Ricardo Correa Chairez.

Ahora falta saber si el Gobierno de la República, “ACTUARÁ O NO LEGALMENTE” contra de estos deshonestos funcionarios o ex funcionarios, que pretendieron apoderarse del API-Altamira y se aventaron el “albazo”, encabezados por Luis Iván Gallardo Álvarez, ex Director General de Fomento y Administración Portuaria, de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, de quien se presume encabezaba la Red de Corrupción orquestado desde adentro a través del Gerente de Administración y Finanzas Lic. Raúl Molina Garza quien es Incondicional del Lic. Luis Iván Gallardo Álvarez.

JUAN MANUEL LAPATI DIRECTOR INTERINO DE API-ALTAMIRA.

Según fuentes del API el pasado 6 de Septiembre se llevó a cabo una junta de consejo Extraordinaria de la Administración Portuaria Integral de ALTAMIRA, donde se nombró de manera interina a Juan Manuel Latapí Díaz, quien estará en el cargo, hasta que no sea designado el nuevo Director General del API-Altamira. Latapí Díaz, viene de estar al frente de la Unidad de Planeación Estratégica Marítimo-Portuaria de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante (CGPMM).