Escuelas no pueden impedir inscripción de estudiantes por no pagar cuota.

Cd. Madero, Tamaulipas.- Ninguna escuela puede condicionar a los padres de familia o estudiantes la entrega de documentos, ni tampoco el ingreso a una institución educativa por no realizar el pago de cuotas “voluntarias”.

El director de educación en el municipio de Madero, Edgar Avalos Domínguez, dijo que esta es una medida que la secretaría de educación pública ha implementado y debe respetarse, ya que de lo contrario, se pueden hacer acreedores a sanciones los planteles.

Indicó que no se les puede prohibir esto, pero hizo énfasis que las escuelas no se mantienen solas, ya que necesitan el apoyo de los padres de familia, pero dejó en claro que las cuotas las cobran sociedad de padres, no directores.

Resaltó que se debe entender la postura de la sociedad de padre de familia y las escuelas, debido a que requieren de esa cuota voluntaria para el mantenimiento de los planteles educativos, pero no en materia de infraestructura sino en lo relacionado a la papelería, además de gastos por otros servicios como internet, agua y luz.

Avalos Domínguez, añadió que al momento en que se presentan estos casos, se llega a acuerdos sin impedir que el joven siga estudiando, pues el objetivo de las autoridades educativas es impulsar a que sigan preparándose los alumnos.