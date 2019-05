Estable precio de la gasolina Magna; podría en breve subir

*Ayuda estabilidad de dólar

María de Jesús Cortez

Gracias a que no ha habido un movimiento importante en el dólar, el precio de la gasolina se ha mantenido estable en el sur de Tamaulipas, declaró el ex presidente de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo, Onexpo, José Ángel García Elizondo, quien aún con lo anterior no descarta que en el corto o mediano plazo suba por variaciones en el precio del petróleo.

“De momento no ha habido movimiento importante en el dólar y eso ha ayudado a que esté estable”, indicó.

El empresario de la rama de las gasolinas añadió que ha habido apoyo por parte del IEPS aunque también hizo ver que ha habido un incremento en los precios del petroleo.

“Quizá eso pueda repercutir en el corto o mediano plazo y suba de nuevo el precio de la gasolina, no un aumento importante quizá unos centavos”, aseveró.

El precio actual de la gasolina, expresó el entrevistado, es de alrededor de 18:30 ó 18:35 pesos la Magna que es la gasolina más consumida.