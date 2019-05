Este 2 de junio, ¡Vamos a ganar!: José Luis Vargas Ortega

*El candidato del PRI conocido popularmente como “EL CHILERO” asegura que ; “el único reclamo que me ha hecho la gente es que no sea igual que los demás candidatos, de que llegan a la silla grande y no se acuerdan de la ciudadanía, soy una persona del pueblo y del campo y por lo tanto seré un Diputado del Pueblo”.

Altamira, Tamps. – A escasos días para que concluya ésta contienda electoral para las diputaciones locales en Tamaulipas, el aspirante del PRI por el Distrito 18 José Luis Vargas Ortega “el Chilero” se mostró agradecido con la ciudadanía por la respuesta recibida en cada una de las zonas que ha visitado en Altamira y Aldama Tamaulipas.

“El único reclamo que me ha hecho la gente es que no sea igual que los demás candidatos, de que llegan a la silla grande y no se acuerdan de la ciudadanía, soy una persona del pueblo y del campo y por lo tanto seré un Diputado del Pueblo y del Campo, eso no tiene por qué cambiar, al contrario, no hay mejor forma de ayudar a la gente que estando con ellos, escuchando sus necesidades y defendiendo sus derechos desde el congreso” enfatizó.

De igual manera, manifestó: “éste 2 de junio será diferente, muchos ya no aparecen en la boleta y la gente sabe que en el congreso no conviene que solo esté un partido.

La gente ya entendió que los buenos nos quedamos y los malos se fueron, la gente ya entendió que no vivo del pueblo, la gente ya entendió que estoy participando en ésta contienda porque quiero lo mejor para Altamira y Aldama, la gente ya entendió que éste próximo 2 de junio votarán por un servidor y saldremos victoriosos” finalizó.