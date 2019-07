Exhortan a no bañarse en parque del Chairel

*No hay zona delimitada para nadar

María de Jesús Cortez

Dado que no está delimitada un área donde los bañistas puedan nadar en el parque El Chairel, autoridades municipales exhortan a los turistas y locales a no ingresar a ese cuerpo de agua y a quienes ingresen a albercas o playas que no ingieran alimentos antes, o si lo hacen esperen las dos horas reglamentarias, ello con la finalidad de evitar tragedias.

Alberto Sánchez Neri, quien es regidor comisionado a Protección Civil, informó que ha hecho recorridos por los diferentes sitios turísticos en donde se ha percatado de que haya vigilancia por parte de los cuerpos de ayuda en esos centros de recreación.

Dijo que ha notado que en el parque del Chairel no han delimitado una zona donde los bañistas puedan adentrarse al agua por lo que pide no ingresen a ese cuerpo de agua para evitar desgracias.

“Hay que reforzar la seguridad en algunas áreas turísticas cuidando zonas donde el ciudadano no puede meterse a nadar como es el caso del parque El Chairel en donde por seguridad recomendamos que la persona no se meta”, refirió.

Dijo que en el caso del parque Fray Andrés de Olmos hay una zona limitada con boyas donde sí se pueden meter y otra donde pueden nadar y otra donde no les permiten adentrarse al agua.

“En El Chairel la zona aún no ha sido delimitada por eso pedimos a los ciudadanos que no ingresen al agua por razones de seguridad”, enfatizó.

Sánchez Neri hizo ver que independientemente de que haya o no personal deben abstenerse de hacerlo al no haber una zona autorizada.

“También queremos pedirle a los ciudadanos que reciben a familiares de fuera que los inviten a tener precaución sobre todo en El Chairel y en la laguna del Carpintero pues en la zona de miradores de cocodrilos luego se acercan de más.

“Que no vayan más allá del límite. Pueden tomar fotos y observar pero no acercarse demasiado porque se desconoce la reacción de los saurios pues pueden sentir que invaden su hábitat, se sientan amenazados y de forma natural van a responder.

El edil recomendó también a quienes ingresen a playa o albercas que respeten la recomendación de esperar dos horas si ingirieron alimentos para ingresar al agua y no haya una situación qué lamentar.