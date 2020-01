Exhortan a padres a aprovechar turnos vespertinos

María de Jesús Cortez

Será del martes 4 al lunes 17 de febrero cuando inicie el periodo de inscripciones definitivas para estudiantes de nuevo ingreso a planteles de nivel básico, así lo informó la jefa del Centro Regional de Desarrollo Educativo, Ana Bertha Vázquez Hernández.

Ante la demanda en el turno matutino que provoca que padres acampen fuera de las escuelas; la funcionaria estatal lanzó un llamado para permitan a sus hijos acudir por la tarde a clases.

“Volvemos al interés de los padres de familia de que su hijo quede registrado en el plantel que ellos desean. Ese es el motivo que vayan, hasta se duermen en la noche para esperar el día siguiente que el director puso el recado que va a haber inscripciones para que su hijo no se quede fuera, pero siempre exhortando a lo mismo…que quede cerca de su casa, que no gasten que si no hay cupo en la mañana también están los turnos vespertinos promovamos los turnos vespertinos es la misma calidad son los mismos maestros en la mañana que en la tarde”

Reconoció que existen planteles educativos muy cotizados por los padres de familia que trabajan y que se desplazan desde la zona norte al centro por la necesidad de tener cerca a sus hijos cuando salen del trabajo y dijo que a veces se busca la manera para apoyarlos pero no siempre se puede dar solución.

Expresó que la medida para inscribir a los estudiantes seis meses antes de que inicien las clases, busca la programación de infraestructura para el ciclo escolar 2020-2021, en el actual 58 mil estudiantes cursan estudios en nivel básico en Tampico.