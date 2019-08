Exigen renuncia de la delegada regional de programas federales

*Acusan irregularidades en el programa y a la titular Elizabeth Cruz de ser déspota y de quitar apoyos federales a discapacitados

María de Jesús Cortez

Militantes de Morena exigen la renuncia de la delegada regional de los programas federales, Elizabeth Cruz Hernández por considerar que además de ser mala persona, está cometiendo irregularidades en el cargo pues afirman que la mujer obliga a los Servidores de la Nación a ir a actos del PAN además de que aseguran que les quita apoyos a discapacitados que salen beneficiados en los programas federales a cargo de ella.

Fue Juan Carlos ​Plateros, quien se dijo militante de Morena, el que durante una protesta expuso la exigencia de que esta mujer renuncie al cargo pues dicen que además de mala es déspota con la gente y no tiene humildad, “es muy mala y no sirve para el puesto que tiene”.

Reveló que Elizabeth Cruz está forzando a los Servidores de la Nación a que vayan a actos políticos con camisas blancas, aportando cien pesos cada uno y les prohíbe tomarse foto con quien cree es su enemigo político.

“Jala más agua para el PAN que para Morena, está trabajando con otras gentes, es la que contrata y la que corre al personal de Servidores de la Nación y si no le hacen caso los corren ya ha corrido a varios”.

Reconoce el denunciante que él no trabaja con ella pero que como militante se entera de la situación y no está de acuerdo.

Por su parte, la señora Patricia Flores Santos denunció de manera pública que a su hijo, quien es discapacitado por nacimiento pues le falta un brazo, mismo que estudia en el Cetis No. 22, le llegó su tarjeta de apoyo económico Benito Juárez por ser estudiante de nivel bachillerato en la que recibe poco más de mil pesos.

Sin embargo por ser discapacitado le llegó otro apoyo federal en el que le otorgarían 3 mil 800 pesos, pero la mujer asegura que hace 15 días acudió una mujer de nombre Claudia Nájera y le quitó la tarjeta argumentando ser enviada de Elizabeth Cruz y que se la recogía porque no podía tener dos apoyos.

“Ya le había llegado la tarjeta por discapacidad a mi hijo pero fue Claudia Nájera a recogérsela porque Elizabeth la había mandado que por que no podía tener dos apoyos”, narró.

Sin embargo como la denunció públicamente en Facebook asegura la quejosa que ese mismo día a las 11 de la noche fue la propia Elizabeth Cruz a su casa a intentar devolverle la tarjeta.

“Se le hace bien que a esa hora entreguen cheques?, Yo creo que fue porque vio que la había reportado en Facebook y fue a entregarme el cheque y mero se me hincaba para que le recibiera el cheque “por favor usted necesita acéptelo”, me dijo y si lo necesito pero no lo recibí a esa hora porque haz de cuenta que estoy apoyando a los rateros y me dice ándele señora por favor y yo le dije permítame voy a buscar la credencial y ya no salí porque no voy a estar apoyando a los ratas son una bola de ratas los que trabajan con ella”, detalló.

La inconforme pidió de manera directa al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador que investigue bien lo que sucede en la dependencia a cargo de Elizabeth Cruz pues señala que a muchos discapacitados les ha quitado el apoyo.

“Que investigue bien porque a muchos discapacitados les han quitado el apoyo esa vieja, no está bien lo que hace Elizabeth y esta protesta es para que se dé cuenta López Obrador para que investiguen a panistas que son una bola de ratas

Comenta al final que tres días después, en horario de oficina, acudió a la dependencia a cargo de Elizabeth Cruz a recoger el cheque pero esa misma funcionaria le dijo que ya lo había regresado a México “pero se secreteaban entre ellas así que allí hay algo mal”, finalizó.