Exigen reubicación inmediata de coordinadora de afiliación de Seguro Popular en la zona sur

María de Jesús Cortez

Luego de tan sólo en una semana el municipio ha recibido de diez a quince quejas en contra de la coordinadora del área de afiliación de la zona sur del Seguro Popular, María Antonieta Espinoza por prepotente y déspota, están solicitando la intervención de las autoridades a cargo de esta área para que tomen cartas en el asunto pues aseguran que esa mujer mantiene el terror en la oficina a su cargo, tanto con el personal que trabaja para ella como para los ciudadanos.

Fue la regidora María del Pilar Camacho Ruiz quien en entrevista reveló que están haciendo el llamado al ingeniero Juan Simón González, director de afiliación y operación del Seguro Popular y al director general del régimen estatal del Seguro Popular, Jordi Ramírez Vázquez para que tomen cartas sobre el caso de María Antonieta Espinoza, coordinadora del área de afiliación de la zona sur del Seguro Popular, que abarca Tampico, Madero, Altamira y Aldama .

“Soy una mujer a la que le gusta hablar de frente y esta empleada es déspota prepotente, humilla a las personas, y nosotros consideramos que si esta mujer no tiene la actitud que no esté allí, que no la pongan en un lugar donde tenga trato con la gente “, señaló.

Camacho Ruiz comentó que a ella le llegan muchos casos en contra de esa mujer y que sabe que hay más pero lamentablemente hay personas que tienen miedo y no la denuncian, “en su misma área hay un clima de terror”.

Comentó que de la semana pasada a la fecha ha recibido de diez a quince quejas, situación que dijo no puede continuar. Señala que la mujer trabaja en el módulo que se ubica en el interior del hospital Canseco de Tampico, dejando en claro que esa área es muy independiente del nosocomio ya que éste sólo facilita el área para que allí trabajen los del Seguro Popular.