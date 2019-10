Existen 18 denuncias contra trabajadores de Ingresos y Tránsito de Madero.

Cd. Madero, Tamaulipas.- En la contraloría municipal solo existen algunas denuncias contra trabajadores de la dirección de ingresos, así como de tránsito, pero se llevan a cabo las investigaciones al respecto.

El contralor Fernando Rodríguez Ruiz, dijo que se busca llegar a los acuerdos necesarios en caso de encontrar alguna irregularidad.

Señaló que son alrededor de 18 denuncias en lo que va del año, pero estas se han resuelto y tienen tres pendientes de desarrollar.

Destacó que los elementos de tránsito tratan todos los días con la ciudadanía, por lo que siempre hay un conductor que no está de acuerdo con las formas en que se trabaja y se dan las denuncias.

En torno a los empleados de ingresos existen quejas por malas prácticas en cuestión de la verificación del ambulantaje.

Añadió que las sanciones son solo recomendaciones, debido a que no son faltas graves, ya que solo deben cumplir con un código de ética, ya que de no hacerlo se deriva en amonestaciones y suspensiones hasta por tres días, porque no son cosas graves.