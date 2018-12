Expectante la mesa de seguridad a conocer a detalle la Guardia Nacional

María de Jesús Cortez

La mesa de seguridad en el sur de Tamaulipas está a la expectativa de ver a detalle de manera oficial los cambios que traerá el cambio de gobierno federal, sobre todo en materia de seguridad.

Bertha Salinas, coordinadora de la mesa de seguridad en el sur de Tamaulipas, dijo en entrevista que los cambios que van a ocurrir en la Seguridad Pública se han delineado nada más como por ejes, “todavía no hemos tenido a detalle cuáles van a ser esos cambios, entonces estamos a la expectativa de que sean dados en forma oficial”.

Dijo que saben que con la creación de la Guardia Nacional, que van a haber cambios en la manera de distribuir el apoyo de las fuerzas federales, llámese Ejército, Armada, Policía Federal incluyendo Gendarmería.

“Saben que aqui con nosotros tenemos doscientos elementos de Gendarmería, de alguna manera en el reacomodo todas esas fuerzas tendrán que ser sustituidas por Guardia Nacional, entonces aún debemos ponernos de acuerdo en esto, estamos muy entusiastas en el sentido de que nos preocupaba mucho el hecho de que si la junta de coordinación de seguridad del estado quién la iba a presidir y aparentemente lo que hemos recibido en la mesa de seguridad es que va a ser presidida por el gobernador que era lo que apoyábamos porque pensamos que es lo correcto y la manera en que estamos y estamos funcionando bien”, precisó.

Bertha Salinas dijo que la Federación los apoye con lo que pueda para que más rápido alcance Tamaulipas la meta que se ha trazado-

“Estamos manejando a nivel estatal indicadores de seguridad que se están cumpliendo en algunas cosas, no se puede cumplir todo en el primer año y está hecho el plan a los seis años de gobierno estatal vamos bien, no excelentemente bien porque faltan recursos económicos y humanos esperamos que ahora con este empuje de la Federación podamos más rápido llegar a esa meta y no tener que esperarnos al sexto año para que esté todo completo”.

Por último, la entrevistada dijo que han avanzado pues el año pasado había 230 elementos ahorita hay 330 y el año que entra tal vez lleguen a 500 ó 600.

pie.- Bertha Salinas, coordinadora de la mesa de seguridad en el sur de Tamaulipas.