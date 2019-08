Explotan a niños de otros municipios; los ponen a vender nopales en la zona

María de Jesús Cortez

Inspectores de la comuna porteña han detectado que grupos de personas foráneos llegan a esta ciudad a vender productos como nopales, limones y ajos pero utilizan a menores de edad, situación que dicen es ilegal, sin embargo se ven limitados para actuar pues vienen con sus padres y afirman que no pueden hacer nada porque no están en situación de abandono. Además, señalan que la ciudadanía agrede a los inspectores cuando ellos se acercan a los infantes pues desconocen la realidad y los defienden.

José Velez Cicero, jefe de inspectores de la comuna porteña reveló que hay un señor que llega de otra ciudad en una camioneta grande, se instala en un hotel de la zona de El Triángulo, trae a veinte familias y ponen a todos los niños a vender.

“Los explotan, vienen de San Luis Potosí y Oaxaca, yo sé que las oportunidades en el país no son buenas y que lo hacen por necesidad pero no deben utilizar a los niños”, recalcó.

Sin embargo, el funcionario municipal dijo que la ciudadanía se confunde y al ver que los inspectores se acercan a los niños les gritan y los agreden cuando desconocen lo que en realidad sucede.

José Velez remarcó que al ser menores de edad su personal debe respetar eso y tener mucho cuidado, sólo decirles donde no deben instalarse y correrlos.

Cuestionado sobre si no se coordinan con el DIF para evitar que exploten a los menores en esta ciudad, Velez Cicero dijo que no pueden hacer nada porque como vienen con sus mamás y con familias no pueden actuar pues no están abandonados sino que los ponen a trabajar desde pequeña edad.

Sin embargo dijo que esta situación se da de momento y por ser vacaciones pero cuando éstas terminen se regresarán a sus lugares de origen. A los reincidentes señaló que difícilmente les quitan la mercancía porque como ya los conocen los vendedores a los inspectores, los ven recogen su mercancía y se van.

El jefe de inspectores dijo que les dan muchas oportunidades pero ya ante tanta reincidencia es como les decomisan sus productos “con todo el dolor de mi corazón se los decomiso y los donamos al DIF para ayudar a gente de escasos recursos, como son perecederos en ese momento los donamos para que los den en donde dan alimentos, al final de cuenta vienen de un lado donde son de escasos recursos y se le da a gente de escasos recursos”.

El entrevistado señala que hace poco llegaron nueve vendedores foráneos pero en general andan al menos unas 30 gentes de varios estados.