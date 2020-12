Falta vacuna contra tuberculosis en el hospital civil de Madero.

Cd. Madero, Tamaulipas.- Una de las vacunas del cuadro básico y que se pone incluso a recién nacidos, es contra la tuberculosis, biológico que en este momento no se tiene en el hospital civil de Madero.

El director del nosocomio, Francisco Castañeda Cruz, dijo que desde hace un mes no se tiene la vacuna, pero en este mes de diciembre la volverán a surtir para su aplicación.

Expuso que afortunadamente no se tiene información de casos en la zona de está enfermedad, pero eso no significa que no se le dé importancia al padecimiento.

«Ahorita nos falta la vacuna para diciembre para este mes se espera que llegue pero estamos esperando, aquí no hay vacuna de momento se le ponen al nacer se tiene aproximadamente un mes sin la vacuna».

Indicó que en este periodo sin vacuna, han tenido alrededor de 100 nacimientos en el hospital, por lo que al momento en que se tenga el biológico, las madres de familia tendrán que llevar a sus hijos a que les apliquen la vacuna.

Castañeda Cruz, añadió que la vacuna es para todo tipo de tuberculosis, por lo que es importante su aplicación, resaltando que también estuvo faltando también la vacuna contra la influenza, algo que ya se resolvió.