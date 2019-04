Fernando Juárez Ortega: #“un candidato ciudadano como tú”

*El candidato del PRD a Diputado local por el distrito 18 comerciantes propietario de “La Pulga Vaquera”, se presenta junto a su suplemente, en rueda de prensa ante los medios de comunicación.

Por MARCELINO García CONTRERAS.

Altamira, Tamaulipas.- Al iniciar su proselitismo por la diputación local representando al Partido de la Revolución Democrática por el distrito 18 que comprende los municipios de Altamira-Aldama, Fernando Juárez Ortega, se pronunció por hacer una campaña propositiva, limpia y cercana a los ciudadanos, reiterando su compromiso de escuchar la problemática de la gente.

Juárez Ortega dijo en rueda de prensa que su #hastach de campaña será #“soy un ciudadano como tú”, y dejo en claro que no es diferente a ningún ciudadano, y estamos conscientes de la necesidades, como deudas, impuestos y vamos a izar la bandera para que un ciudadano venga a representar a la ciudadanía de Altamira y Aldama, dejando muy en claro que no es político, que nunca lo he sido.

Explico que su campaña será de austeridad que su trabajo estará a ras – pueblo- de piso, no estoy solo muchos ciudadanos me conocen y vamos a buscar el voto de la ciudadanía apolítica, que no participa, y fue claro al decir que intentara hacer el mejor papel e intentar ganar para el beneficio de los ciudadanos.

Tajante y sin rodeó el candidato ciudadano que abanderara al PRD, dijo que no tiene compromisos, no hay compromisos, lo mío es derecho de frente de cara a la ciudadanía, con reuniones y focalizadas en las caminatas una campaña digna sencilla, pero también, emocionante y les digo creo que lo voy a disfrutar.

“Soy comerciante, no soy político, mi negocio se llama “la Pulga Vaquera”, y voy a tratar de representar dignamente al partido de la Revolución Democrática (PRD) que se fijó en un ciudadano para competir por la diputación local.