Gana otra vez Cristina Esqueda dirigencia sindical de la Comapa de la zona conurbada

Tampico.- Con 506 votos a favor y un margen de 87 votos Cristina Esqueda con la planilla azul ganó de nuevo la dirigencia sindical de la Comapa de la zona con lo que permanece en el poder por un período de tres años más lo que sumará un total de 30 años en el cargo.

La planilla naranja encabezada por Bernabé del Ángel, por su parte, obtuvo 419 votos y hubo 3 votos niños.

Las votaciones comenzaron a las 9 de la mañana en las instalaciones de la CTM donde por momentos hubo conato de violencia entre las contendientes.

«Ganó la planilla azul así que Cristina Esqueda conserva el poder por tres años más, con lo que ya serían 30 años consecutivos en la dirigencia sindical», recalcó Ismael del Ángel quien simpatiza con la planilla naranja.

Sin embargo, quienes son opositores a la dirigencia de Esqueda dijeron que van a tener que seguir trabajando, dejando en claro que no será con la enraizada lideresa.

«No supimos realmente qué pasó adentro porque primeramente ella no llevó una persona visora como lo habíamos estipulado, nosotros contratamos a un juez que llevaba su secretaria para llevar el conteo pero como ella no llevaba a nadie nosotros nos pusimos en la mañana y ya no supimos qué pasó porque nosotros llevábamos la mayoría y la ventaja para ganarle a la señora».

Dijo que Cristina Esqueda es una persona que políticamente está bien agarrada por tanto tiempo que ha estado en el poder.

«Lo que pasa es que Esqueda tiene un «padrino muy pesado», señalaron.

A las votaciones acudieron todos los trabajadores sindicalizados a favor de la planilla naranja, desde Altamira, Esteros, los ejidos, «todos llegaron a tiempo a votar».

Señalan los trabajadores opositores al trabajo de Esqueda que tarde que temprano se verá reflejada la negativa relación de ella con la mayoría de los trabajadores pues dijo que la enraizada líder requiere el apoyo de ellos y quienes ya no la quieren en el poder advierten que no van a estar trabajando con ella porque aseguran que ella se va a inclinar a favor de algún partido

Y es que dicen los trabajadores que Cristina Esqueda no hace nada a favor de sus representados.

Expuso que ellos lo que querían un cambio y que dirigiera alguien que sí viera por los trabajadores «un cambio verdadero pero ella puso el colegio electoral y eso causó molestia».

Los inconformes dijeron que tendrán que esperar otros tres años para seguir pugnando por un cambio en ese sindicato.