Garantiza CDV que habrá vacuna contra el Covid para todos los tamaulipecos

*El gobernador tamaulipeco dijo en el sur de la entidad que su administración ya está preparada para la adquisición de la misma una vez que sea aprobada y que llegue a territorio nacional

Por: María de Jesús Cortez

Tampico.- El gobernador del Estado, Francisco García Cabeza de Vaca, aseguró en el sur de la entidad que habrá vacuna contra el Covid-19 para todos los tamaulipecos pues asegurarán recurso para la adquisición del biológico una vez que gobierno federal ha garantizado un número importante de vacunas para todos los mexicanos.

Fue al tocar el tema de la pandemia de la que dijo espera para el 2021 ya haya sido superado ese problema, que el mandatario estatal señaló que ya se están poniendo de acuerdo los 10 gobernadores de la alianza federalista para asegurar el beneficio para sus representados.

«Que, paralelo a la adquisición aunque tiene que venir vía Cofepris, no queremos estar a expensas ni limitados, ya ha garantizado gobierno central, gobierno federal un número importante de vacunas que van a ser distribuidas equitativamente nosotros ya estamos preparados para la adquisición de la misma una vez que sea aprobada y que llegue a territorio nacional nos estamos preparando para eso», señaló.

Cabeza de Vaca dijo que esperan que el gobierno federal tenga la capacidad de contar con todas las vacunas y que pueda resolver este problema.

Por cuanto hace a Tamaulipas, el Gobernador dijo que ya tienen asignado inclusive el presupuesto.

«El paquete fiscal estará entrando al Congreso esperemos contar con el apoyo de las diputadas y diputados en donde se va a destinar un recurso importante precisamente para garantizar que no falten vacunas vaya, el recurso va a estar allí para asegurar que ya cuando este vacuna en territorio nacional no tengamos problemas para adquirirla eso lo estará garantizando el Estado», resaltó.

Lo que sí dejó en claro el gobernador tamaulipeco es que se refiere al recurso y recalcó, «repito, este tema tiene qué ver con Cofepris y tiene qué ver con la Secretaría de Salud federal para que se cuente con el número necesario de vacunas para todos los mexicanos no quisiera anticiparme esto ya viene para la próxima semana en el paquete económico», enfatizó.

Cuestionado sobre si el biológico debe tener un almacenamiento especial, Cabeza de Vaca, sin entrar mucho en detalle dijo: «se dice que debe estar a varios grados bajo cero, no es tema fácil, por eso mencionaba no sólo la fabricación sino almacenamiento distribución y aplicación de la misma no se puede generar falsas expectativas hay que esperar los tiempos pero sobre todo al movimiento que se va a dar de los mismos».