“Gestionaré recursos para el relleno sanitario en el Ejido Medrano”: El Chilero.

Altamira, Tamps.- Los ejidos Francisco Medrano y Ricardo Flores Magón fueron visitados por el candidato del PRI a la Diputación local por el Distrito XVIII José Luis “el Chilero” Vargas Ortega, donde obtuvo muestras de apoyos por los habitantes de dichas zonas.

“Estoy muy agradecido con Dios y con la gente por sus muestras de apoyo, convencidos de que éste próximo 2 de junio Altamira y Aldama merecen un cambio, por ello me veré favorecido con su voto, en los ejidos de Medrano y Flores Magón los habitantes se quejan de sus calles, sin pavimentar, en pésimas condiciones, el alumbrado público no funciona y es ahí donde los amantes de lo ajeno se aprovechan y las autoridades no hacen nada” declaró.

Así mismo el aspirante del PRI por el Distrito 18 que comprende Altamira y Aldama indicó que: “todos sabemos que un problema de hace muchos años es el basurero, todo mundo hace caso omiso, como diputado local gestionaré recursos y vigilare que realmente sean aplicados en el relleno sanitario, para empezar esta fuera de la norma, no cubren los residuos que se depositan, faltan muchas medidas de seguridad, éste problema tiene 15 años y continua, las autoridades no hacen absolutamente nada, por ello he venido a realizar compromisos que cumpliré siendo su próximo diputado” finalizó.