Gobierno Federal debe garantizar aplicación de vacuna anti Covid.

La secretaria general del PRI en Tamaulipas, Mayra Ojeda Chávez, exigió al Gobierno Federal, garantizar la aplicación de las vacunas anti covid-19 al personal de la salud de la primera línea de atención, en lugar de buscar politizar esta medida preventiva.

Consideró que la irresponsabilidad de las autoridades nacionales ponen en riesgo la vida de los médicos y enfermeras, quienes el pasado 13 de enero se aplicaron una dosis y 21 días después debían aplicarse una segunda para crear la inmunidad, cosa que no sucedió.

«En medio de esta crisis sanitaria no se ha visto clara una estrategia definida primero en la contención de la propagación del virus y ahora con el tema de la vacunación. Tenemos conocimiento que después de haber vacunado a personal médico en hospitales públicos de la zona sur del Estado, hasta el momento no han recibido la segunda dosis».

Lamentó que el personal con real vocación al servicio en los hospitales arriesgan su vida al atender de frente a personas positivas con este virus y no cuentan con la garantía de la vacuna, situación que podría traer graves consecuencias.

«Lo preocupante aquí, es que al Gobierno Federal parece no importarle, ya que no hay fecha definida para que se aplique la segunda dosis. Además que ya sería muy tarde, pues los 21 días que marca la misma Secretaría de Salud Federal para la aplicación de esta segunda dosis ya han excedido».

Aunado a esto, Mayra Ojeda manifestó que no se debe de jugar y mucho menos lucrar con la salud pública, sin contar el delito electoral en el que incurre el Gobierno Federal a hacer llamadas telefónicas a los adultos mayores con el pretexto de las vacunas.

«No es posible que se estén realizando llamadas para censar a adultos mayores con ese fin, si no se puede garantizar la segunda dosis, pero sobre todo no politizar la vacuna. No se nos haría extraño que por arte de magia vayan a llegar poco antes del 6 de junio, que es el día de la elección y eso no se vale», señaló tajantemente.

Personal de los hospitales en la zona sur como IMSS, ISSSTE, Canseco, Torre Cantú y Civil de Madero se aplicó la primera dosis y siguen a la espera de la segunda.

