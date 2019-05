Hace conflicto ambulantaje con el comercio establecido

María de Jesús Cortez

Al menos cuarenta vendedores ambulantes foráneos están generando problemas a la comuna porteña pues venden en zonas no autorizadas y a pesar de que en reiteradas ocasiones les hacen ver su falta reinciden.

José Velez Cicero, jefe de inspectores de vía pública, informó que sin embargo, no han llegado a decomisarles la mercancía porque muchas veces la gente, sin saber que ellos hacen mal los defienden y nos ven como a los fuertes y a ellos como a los débiles.

Dijo el funcionario municipal que esa gente es procedente de estados como Oaxaca, Guerrero, Chiapas y traen niños, venden ollas, nopales y se ponen en puntos como afuera de la oficina de Hacienda pellos los mueven hacia atrás, esto es a la calle César López de Lara.

“Se trata de hablar con ellos, hacerles ver dónde está autorizado y dónde no, sé que luchan por mantenerse pero hay reglas, hablamos con ellos y los reubicamos cerca del cuadrante de la zona cero, batallamos porque reinciden pero no hemos llegado al decomiso porque no queremos afectarlos”, aseveró.

Dijo que a la hora de reubicar a los ambulantes ellos como autoridad deben ver también que lo que vende el ambulante no sea el mismo giro de lo que vende el establecido para no afectarlos.

El entrevistado habla de que son alrededor de cuarenta ambulantes foráneos a quienes no les cobran cuota sino sólo a los fijos y que ya tienen una clave y más de 15 ó 20 años vendiendo.