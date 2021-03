HIPÓDROMO POLÍTICO – MAKI ORTIZ: QUIEN TRAICIONA UNA VEZ… TRAICIONA SIEMPRE

La candidatura de Carlos Peña Ortiz “Makito” va directo al despeñadero, al pisotear a quienes construyeron a lo largo del tiempo derechos y lealtades a MORENA.

Juicio contra el Gobernador Constitucional de Tamaulipas es con fines electorales.

Anuncio en el incremento de las pensiones de los adultos mayores hasta 2024, un argumento más de campaña.

FRENNA enjuicia al presidente López Obrador y lo condena a 178 años de prisión

El “Rocket Valdez” ¿explicación no pedida?

La mañana de este sábado, empezó a circular, muy temprano, un mensaje de Twett, desde la cuenta del dirigente nacional de MORENA, Mario Delgado Carrillo, en donde anunciaba el destape de Carlos Víctor Peña Ortiz, “Makito”, el hijo de la actual alcaldesa de Reynosa, Maki Esther Ortiz Domínguez, como el candidato de ese partido político a la presidencia municipal de Reynosa. ¿What? ¿Cómo? ¿Y los meses donde todos los que aspiraban trabajaron en territorio a favor de su proyecto? ¿Y por qué, finalmente, se decantó Mario Delgado por la persona de Carlos Víctor Peña Ortiz, cuya experiencia política es igual a cero? ¿Cuál fue la negociación entre Mario Delgado Carrillo y Maki Esther Ortiz Domínguez? ¿Compite Makito o compite Maki? ¿Maki, a través del orgullo de su nepotismo, seguirá gobernando Reynosa?

Los aspirantes de MORENA a la candidatura por la presidencia municipal de Reynosa están enojados, furiosos, frustrados y, lo que va a pasar, es que durante la campaña no sólo no van a aportar nada en favor de Peña Ortiz, sino que en contrario lo van a zancadillear, le van a meter el pie para que no llegue. ¿Tienen razón? Pues sí, porque durante un largo periodo los trajeron mareados con que ellos iban a ser, que se registraran, que le invirtieran y que de entre los registrados saldría el abanderado marrón al ayuntamiento de Reynosa, lo que finalmente no ocurrió.

Y ayer sábado, tómala goloso, les dieron a todos una patada por salva sea la parte y los echaron a la calle para designar a Peña Ortiz como su abanderado quien, hay que decirlo, no sólo no tiene experiencia política alguna, sino que, además, nunca ha formado parte de MORENA. Con la candidatura de MORENA en la bolsa de Carlos Víctor Peña Ortiz, Maki ya se frota las manos para encabezar un tercer periodo al frente de la presidencia municipal, porque Carlitos no tiene ni la capacidad ni la experiencia para dirigir un ayuntamiento con la complejidad de Reynosa, pero Maki y su padre, Carlos Peña Garza, sí. ¿Se imagina Usted a Makito como alcalde y a Maki Esther Domínguez como presidenta del DIF Reynosa? Eso sería una burla; una ofensiva y majadera burla a la seriedad que debe representar la política en nuestro país. Nomás les va a faltar a Maki y a su queridísimo heredero, inaugurar sus conferencias mañaneras, al más puro estilo de YSQ.

¿Llegará Carlos Peña Ortiz a la presidencia municipal? No está claro. Es un escenario que se antoja muy complejo, harto complejo. Y será muy difícil y desgastante el camino de los próximos 45 días de campaña para Carlos Peña Ortiz. Y la línea que dividirá al gobierno de Maki y la campaña de Carlos “Makito” será muy, pero muy delgada. Y entonces, si alguno de los dos la brinca habrá problemas legales, porque tendrán los ojos de sus adversarios sobre ellos. Y como no saben pelear limpiamente, algo va a pasar. ¿Podría caerse la candidatura? Por supuesto que si, si todos quienes le han invertido saben apretar en el lugar correcto, porque, reitero, Makito en MORENA no es nadie. Y en la política tampoco.

Pero además de sorpresiva, la decisión del dirigente nacional de MORENA, Mario Delgado Carrillo, fue un balde de agua helada sobre la cabeza de quienes también buscaban la nominación marrón. Todos estaban preparados para que fuera cualquiera de los registrados, pero no un externo, ni una carta que se hubieran sacado de la chistera de último momento, que ni moreno es. Se habla de una negociación de varios millones de pesos por la candidatura de Carlitos, de lo que no hay pruebas, claro. Pero por lo intempestivo del anuncio, y el rumbo de la decisión, podría ser. Decía la Nana Goya, no hagas cosas buenas que parezcan malas. Y eso se hizo en MORENA.

Todavía queriendo enmendar la plana, Armando Zertuche Zuani, en sus redes sociales y en declaraciones a los medios de comunicación, afirmó que la publicación del dirigente nacional de MORENA “es sólo una invitación -a Carlos Peña Ortiz- para participar, pero la definición definitiva se tomará en los próximos días”. ¿Sí? Mmmmmmm. Me parece que no es así. Me queda claro que la decisión ya está tomada y es, sin duda, la candidatura, en favor de Carlos Peña Ortiz, el hijo de la actual alcaldesa de Reynosa, Maki Esther Ortiz Domínguez. Y entonces Zertuche y los demás se van a quedar con un palmo de narices.

Ya, Delgado Carrillo y la nomenklatura de MORENA, tomaron la decisión, al igual que en el resto de los 43 municipios de Tamaulipas y sólo están haciendo tiempo para que a los que no salgan beneficiados no les den los tiempos legales para poder incorporarse a otros partidos políticos. Eso se llama perversidad. Pero más allá de que no puedan incorporarse a otros membretes políticos, esos que “voluntariamente a fuerza” se tengan que quedar en MORENA, no van a mover un dedo, ni uno sólo, para ayudar a que el partido marrón gane en las urnas. Y más allá, encabronados, lo van a zancadillear para que se caiga y no llegue al poder.

Y así, desde ahora, podemos anticipar que Rigoberto Ramos, Marcelo Olán, Armando Zertuche, Giovani Barrios, Claudia Hernández y los otros aspirantes registrados, enojados, realmente enojados por la traición de la que fueron víctimas, no van a mover un dedo para lograr el triunfo de MORENA en Reynosa, lo que permite anticipar una escandalosa derrota de MORENA en territorio reynosense.

Porque, además, quienes al día de hoy son morenistas malquerientes de la alcaldesa Maki Esther Ortiz Domínguez, cambiarán el sentido de su voto, por lo que consideran un juego de traiciones para quedarse con el botín que se llama Reynosa. No es nuevo que la todavía alcaldesa de Reynosa sabe traicionar. Y debe quedar muy claro que quien traiciona una vez traiciona siempre. Y las ambiciones de poder de Maki no tienen límite. Eso es un hecho. Eso está a la vista de cualquiera.

PD. 1. La tarde de este viernes y tras el inicio de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, el Gobernador Constitucional de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca emitió un mensaje en sus redes sociales, dirigido a las y los tamaulipecos. Ahí, el mandatario tamaulipeco acusó al responsable de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, de haber ofrecido una gran cantidad de información que nada tiene que ver con el fondo de la denuncia presentada por la Fiscalía General de la República ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Pero más allá de eso, una gran parte de la información presentada por el titular de la UIF no tiene un origen serio ni confiable.

Además, el propio Santiago Nieto reconoció que Cabeza de Vaca no tiene relación con el crimen organizado y, reitero, la mayor parte de la información no tiene relación con el fondo de la denuncia.

¿Embestida política y linchamiento mediático con fines electorales? Así parece. Pero además la información presentada es imprecisa y descontextualizada. “Me seguiré defendiendo ante esta arbitrariedad”, concluyó su mensaje el mandatario tamaulipeco.

El caso es que, ante el deseo del ejecutivo federal de que el escándalo en contra del mandatario tamaulipeco tenga un claro efecto electoral que impacte el próximo seis de junio, en una de esas el tiro les sale por la culata. Todo es tiempo de esperar.

PD. 2. El anuncio hecho en Oaxaca por el titular del ejecutivo federal del incremento de las pensiones a los adultos mayores, de un 15% a partir de julio próximo y de 20% anual a partir de enero de 2022 y para que por allá del 2024, los mexicanos mayores de 65 años, recibirán más de seis mil pesos bimestrales, tiene un claro efecto electoral. En México parece que no hay gobierno, pero es claro que si campaña.

PD. 3. Varios miles de simpatizantes de FRENNA, movimiento opositor que pide la renuncia inmediata del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, acusaron ayer domingo al mandatario en un «juicio popular» que lo halló culpable de cargos como «traición a la patria» y «genocidio».

El líder del Frente, Gilberto Lozano, hizo las veces de juez, mientras otros miembros de su organización fungieron como fiscales populares, exponiendo un total de 15 cargos, mientras los asistentes al mitin -con banderas mexicanas y letreros que decían «culpable»- fueron el jurado.

Otro simpatizante de FRENAA actuó como «abogado defensor» del presidente izquierdista y en sus intervenciones se dedicó a releer los compromisos que López planteó en su toma de mando, mientras recibía abucheos y silbidos de los asistentes.

Al leer la sentencia del juicio, Gilberto Lozano anunció que al presidente se le considera “a partir de este momento criminal juzgado. Llamemos al señor López enemigo público de México», por lo que fue sentenciado a 178 años de prisión.

Los cargos incluyeron el «genocidio» de casi 200.000 mexicanos por su manejo de la pandemia de COVID-19 hasta «traición a la patria» por haber ordenado liberar a Ovidio Guzmán, hijo del encarcelado capo del narcotráfico Joaquín «El Chapo» Guzmán, tras un fallido operativo de seguridad en octubre de 2019. ¡Ups!

PD. 4. Este fin de semana, se publicó en redes sociales una “lista” de quienes serían abanderados a las presidencias municipales de Tamaulipas por parte del Movimiento de Regeneración Nacional, MORENA, y horas más tarde se acuso al listado de Fake News. Aseguran algunos que este listado salió del Cuarto de Guerra del precandidato a la alcaldía de Ciudad Victoria, Ismael, “El Rocket” Valdez, aunque él salió a declarar que no tenía nada que ver. ¿Será? Dicen en mi pueblo que explicación no pedida…

