Huye Edras Romero Vega de la prensa

*Rehusó hablar sobre acusaciones en su contra

María de Jesús Cortez

El líder de los petroleros en la Sección Uno salió huyendo de la prensa. Y es que los reporteros lo abordaron para saber su opinión en torno a las acusaciones en su contra por supuesto enriquecimiento ilícito sólo atinó a decir ‘me reservo mi opinión.

Al asistir al foro energético convocado este lunes por el gobernador de estado, Francisco García Cabeza de Vaca, el líder petrolero llegó y fue cuestionado primero sobre las tomas clandestinas recién detectadas en el campo de golf de la refinería Madero.

El líder petrolero dijo que serán las autoridades federales las que informen en ese sentido y evitó hablar de ello.

Sólo dijo que ellos están trabajando para que se mejore la Refinería Madero y que los trabajadores laboren de manera segura.

“No, no me ha tocado a mí identificar esas tomas, qué si conozco que han sido mencionadas, yo me reservo mi comentario, yo creo que serán las autoridades federales en todo momento”, agregó.

Dijo que la verdad es que esos trabajos de seguridad son directamente llevadas a cabo por autoridades federales particularmente por la Secretaría de Marina y el Ejército Mexicano.

“Y bueno serán ellos los que informen en ese sentido, nosotros como trabajadores estamos enfocados a seguirle dando mantenimiento a la Refinería Madero, a que los trabajadores estén laborando en el área operativa dentro de un marco seguro y por supuesto haciendo sinergia con el gerente de la misma para ser gestores de esos recursos qué seguramente van a venir aliviar en mucho la refinería Madero para alcanzar los altos índices de productividad que requiere el país”.

Al preguntarle qué opina sobre las acusaciones por presunto enriquecimiento ilícito dentro del sindicato petrolero, el Secretario General de la Sección Uno del Sindicato Petrolero solo pidió disculpas y procedió a retirarse apresuradamente para evitar más cuestionamientos.

Como se recordara el líder de la Sección UNO del STPRM Esdras Romero Vega fue acusado por tener faustosas mansiones en la zona de Tampico y Ciudad Madero, que con su salario no podría construir y la denuncia se hizo a través de Televisa.