IGCV: “El senado bloque de contención de AMLO; no escucha, no dialoga y no acepta propuestas”.

*Rechaza Senador del PAN Ismael García Cabeza de Vaca, las descalificaciones del Gobierno Federal a opositores.

STAFF.

Cuando ciudadanos u organismos civiles expresan su malestar, el Gobierno Federal recurre a la descalificación como mecanismo para evitar el diálogo y la validez de los reclamos, aseguró Ismael García Cabeza de Vaca, Senador del PAN por Tamaulipas.

En un encuentro con empresarios de la zona conurbada de Tampico, Ciudad Madero y Altamira, el legislador explicó que la Cámara Alta ha servido de bloque de contención a la falta de contrapesos, debate y análisis que hoy ejerce el Ejecutivo Federal, y que afectan la pluralidad y la democracia misma.

“Un mecanismo constante que desgraciadamente estamos viendo por parte del gobierno central, es cómo descalifican a todo aquello que no comparte su opinión”, dijo el Senador del PAN.

“El Senado de la República se ha convertido en el último bloque de contención de un gobierno errático, de un gobierno que no quiere escuchar, que no quiere dialogar, que no acepta otro tipo de propuestas”.

En el contexto actual, explicó, Tamaulipas es un ejemplo de trabajo asociado y de colaboración en materia de seguridad y empleo, gracias a la búsqueda de acuerdos con organismos empresariales y sectores productivos.

Para impedir que cambien estas condiciones en el estado, García Cabeza de Vaca pidió a los empresarios hacer un frente en favor de la inversión privada, el estado de derecho y el crecimiento económico, que hoy en día están en duda a nivel nacional.

“Hoy por hoy, Tamaulipas es uno de los más seguros en el país, y eso definitivamente se debe a políticas públicas que se han podido implementar, no solo gracias a un gobierno”, expresó el Senador.

“Es decir, se han podido implementar gracias a la integración de la sociedad en las Cámaras, Asociaciones Civiles, de ustedes como Sector Productivo, y eso es lo que ha fortalecido precisamente las acciones que se están llevando a cabo en el estado”.

Reunidos en el Club de Industriales, García Cabeza de Vaca recogió propuestas de los asistentes y se comprometió a darles seguimiento cuando se reanude el periodo de sesiones del Senado, el próximo 1 de febrero.