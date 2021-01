Impiden en Cascada de Micos trabajar a prestadores de servicios.

Cd. Madero, Tamaulipas.– Un grupo de prestadores de servicios, del atractivo turístico Cascada de Micos, ubicado en San Luis Potosí, piden los dejen trabajar en este lugar, pues los integrantes del comisariado ejidal del sitio, no se lo permiten.

Juan Martínez Loredo, señaló que el pasado primero de enero les dieron a conocer de una forma no oficial a comerciantes y otros prestadores de servicios que ya no podían trabajar en el lugar, esto sin justificación alguna.

Mencionó que tienen más de 20 años trabajando en esta centro turístico, ubicado en el ejido El Platanito 1, ofreciendo renta de chalecos salvavidas, así como alimentos, pero de la noche a la mañana quienes encabezan en comisariado ejidal les dicen que ya no pueden laborar.

Dijo que están haciendo esta petición fuera de su jurisdicción y estado, debido a que no los quieren escuchar, resaltando que la encargada de turismo del lugar solo les dijo que no le movieran porque no habría permiso para trabajar, afectando a cerca de 100 prestadores de servicios y sus familias.

Por su parte, Víctor Vázquez Trejo, comerciante en la cascada de micos, resaltó que no desean problemas, ni confrontar a nadie, solo pide que los dejen trabajar, pues con eso sostienen a sus familias.

Expuso que ellos pagan todos sus permisos para laborar, por lo que no entienden la negativa para dejarlos continuar haciendo su actividad, dejando en claro que incluso las autoridades los utilizan a ellos para hacer otras actividades, como lo es cavar las fosas para los muertos, los llevar a realizar el corte de la caña, así como la hacen de bomberos cuando es necesario, esto sin proporcionarles equipo de seguridad, ni darles algún pago por ello.

Añadió el grupo de inconformes, que incluso el acceso al lugar se cobra en 100 pesos, cuota que es obligatoria pagar para entrar y se les proporciona un chaleco salvavidas, sin importar si se van a introducir al agua o no, algo que anteriormente no era así, pero consideraron que la afluencia de turismo al lugar, dio pie a que tomarán dichas medidas.