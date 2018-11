Impugnará PES fallo de IETAM; sí participará en proceso 18-19

María de Jesús Cortez

Al señalar que impugnarán ante el Tribunal Electoral en Tamaulipas y las instancias que sean necesarias la resolución del Ietam donde les notificaron que no tendrían participación en el proceso electoral 2018-2019, el dirigente estatal del Partido Encuentro Social, Rigoberto Rodríguez Rangel dijo que tienen confianza en que el fallo será a favor de ellos por lo que estarán participando en la contienda para la renovación del Congreso del Estado.

“Fuimos notificados esta semana por el Instituto Electoral en Tamaulipas que el Partido Encuentro Social no tiene participación en este proceso 2018-2019, por supuesto que vamos a impugnar esta resolución porque precisamente nos encontramos a unos días de la resolución que emita el tribunal y basado en esto no pueden ellos tomar ningún acuerdo dado que el tribunal no ha dado el fallo”, refirió.

Rodríguez Rangel agregó que el partido va a empujar este acuerdo y recordó que el IETAM es un órgano administrativo por lo que van a esperar lo que el tribunal defina, primero, con el registro nacional y al tener una resolución favorable aseguró que van a participar con el Partido Encuentro Social en Tamaulipas en el proceso 2018-2019.

“Nosotros ya estamos trabajando ya veníamos haciéndolo de cara a ese proceso para elegir diputados locales, de hecho, ya metimos la solicitud en donde pedíamos la participación del partido ante el instituto electoral como marca este proceso donde debemos registrarnos como partido ante el Instituto y con este acuerdo estamos inconformes así que vamos a presentar ante el tribunal esta inconformidad”, recalcó.

Dijo Rigoberto Rodríguez que lo que argumenta el IETAM es que el PES se encuentra en un proceso de liquidación del partido pero dejó en claro que falta la última palabra que es la del tribunal electoral.

“Presentaremos nuestra impugnación ante el tribunal electoral en Tamaulipas y las instancias necesarias como es la sala regional o el tribunal supremo”, enfatizó.

El dirigente estatal del Partido Encuentro Social dijo tener la confianza de que el tribunal pueda dar favorable este fallo, “repito, estamos a unos días, seguramente la próxima semana ya el tribunal emita su fallo con la confianza que nos dará la razón y basados en esta resolución vamos a tener participación en este proceso”

Sobre si ya tienen candidatos, Rigoberto Rodríguez dijo que están en diálogo con varios actores políticos para ver los mejores cuadros y perfiles 2no hay que olvidar que en el pasado proceso fue algo que nos favoreció mucho al invitar a que participaran dentro de pes cuadros reconocidos”.