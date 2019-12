Inaugura Chucho Nader escultura urbana interactiva del “Tranvía”

El presidente municipal de Tampico Chucho Nader inauguró este miércoles la escultura urbana del tranvía sobre la avenida Hidalgo, en el puente peatonal que une a los edificios del Hospital Cemain.

Acompañado de la Dra. Bertha Salinas, personal médico y administrativo del nosocomio, así como funcionarios municipales Chucho Nader hizo hincapié en rescatar la historia de la ciudad a través de los íconos que le dieron identidad a Tampico.

El alcalde explicó que el gobierno que encabeza considera para su desarrollo varios proyectos que tienen que ver con el rescate de íconos de la ciudad como el anuncio y estructura luminosa de la Corona en la calle Aduana, la rehabilitación del espacio de las tortas de la barda en la zona del puerto, que ya fue inaugurado y ahora la escultura del Tranvía que gracias a la participación de la iniciativa privada se pudo llevar a cabo en el puente peatonal del hospital Cemain.

“A mí me encanta la historia de Tampico desde hace muchos años es algo que me llama mucho la atención, por supuesto me tocó varias veces en compañía de mi madre, mis hermanos y algunos amigos los sábados tomar el tranvía ahí en la calle Juárez y pasar por toda la ruta que nos llevaba hacia la playa de Miramar ahí nos bajábamos pasábamos el día en playa Miramar, posteriormente nos regresábamos hasta el centro de Tampico” mencionó.

Por su parte la Dra. Bertha Salinas reconoció la labor que desarrolla el gobierno municipal y dijo que en coordinación con el ayuntamiento se realizó este emblemático diseño que simula un tranvía, al tiempo de recordar la época en que existía ese medio de transporte y cómo la ciudad era identificada como “La Capital de las Huastecas”.

“El tranvía evoca el sentimiento y orgullo de ser tampiqueño, en 1847 comenzaron a funcionar cinco rutas y en Tampico dejó de operar en 1974”. La Dra. Salinas expresó que además de ese proyecto dijo se ha invitado a otros empresarios a detonar otros sitios con identidad en la ciudad.

La escultura urbana interactiva del Tranvía se convertirá en un atractivo más de la Ciudad de Tampico; los ciudadanos y visitantes la podrán apreciarla sobre la avenida Hidalgo en ambas direcciones a la altura del Hospital Cemain entre las calles Olmo y Pino. Chucho Nader mencionó que aparte de esta hay otros proyectos que están en puerta para consolidar el potencial turístico de Tampico.