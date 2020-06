Inclusión, respeto y no marco discriminación! En el del Día Mundial del Orgullo

Hoy 27 de junio México celebro el Día del Orgullo LGBT y el PRD, siendo pionero en la lucha por los derechos de la comunidad, no fue la excepción; atraves de las diferentes plataformas y de su Dirigencia Nacional resaltaron los logros que se han obtenido atraves de años de lucha; Tamaulipas no paso por alto esta fecha y recalcó que si bien es cierto ha habido grandes avances a nivel nacional, también es cierto que Tamaulipas que es uno de los 12 Estados donde existe un nulo apoyo a la comunidad LGBT, se vive un serio desinteres por parte de los legisladores del Estado, en dónde las iniciativas de matrimonio igualitario se mantienen guardadas en un archivo y menos pensar en el cambio de género documentado, ni en la adopción, el único avance que se tiene es el prohibir la discriminación que a final de cuentas es un derecho de origen no de adopción

Gracias a que la suprema corte de la nación y al increíble trabajo de los legisladores del PRD se aprobó que los matrimonios contraídos en el distrito federal fueran reconocidos en los otros 31 estados de la entidad federativa, es que muchos han podido hacerlo valer dentro del Estado

El PRD atraves de la Dirección Nacional de la Diversidad Sexual, continuará trabajando por los derechos de todas y todos los ciudadanos que conforman la comunidad LGBTTTI, el PRD Tamaulipas atraves de su Dirigencia Estatal, buscará un diálogo transparente con el fin de fortalecer y dar salida a las iniciativas de Ley en temas de paridad y diversidad sexual para que de esta manera Tamaulipas sea un Estado más democrático. El Estado presenta un severo atraso en temas de Diversidad y es tiempo de que todos los ciudadanos sin importar género, creencias o preferencias sexuales estén en igualdad de condiciones

El PRD seguirá encabezando la lucha porque sin igualdad no hay democracia

#‪SomosLaRevolucionArcoiris

Atte

Lic Abraham Mercado Mansur