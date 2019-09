Incumple empresa de vigilancia Siseyet SA de CV pago a más de 50 vigilantes

* Además los tienen con el engaño de que les darán servicio de IMSS

Más de cincuenta vigilantes, además de personal de limpieza que trabajan para.el hospital Canseco y otras dependencias de Salud como el hospital Torre Cantú, se quejaron este miércoles contra la empresa

Siseyet SA de CV de la que dicen que les retrasan su pago, además de que la empresa constantemente cambia de dueño o razón social y les quedan a deber días de trabajo así como liquidaciones por lo que piden ayuda a las autoridades para que se resuelva su situación.

Desiderio Rodríguez y Tirso Reyes Gaytán, ambos de la tercera edad se atrevieron a externar su queja aún bajo amenazas y presión de sus jefes inmediatos por lo que temen hasta despido.

Al hablar sobre su sentir expusieron que siempre les retrasan su paga.

“Nos retrasan siempre. Nos tienen con el engaño que mañana nos van a pagar y nomás no nos llega el dinero, así nos tienen desde la guardia pasada nos tienen con esa mentira, citaron a la gente para pagarles desde ayer y no hubo luego que hoy y no, quién sabe para cuándo”, refirieron.

Comentan que hace tres años se cambió el escudo y por ese tiempo lo han estado cambiando, les dicen que es una nueva compañía y la anterior se va debiendo guardias y liquidaciones. “Aquí ya estamos a cuatro y no han pagado, antes se atrasaban un día no cuatro ni cinco como ahora, nosotros hacemos turnos de 24 horas, hay quienes hacen de 12 horas y todos estamos igual”, enfatizaron.

Temblando al hablar por el temor a la represalia, los adultos mayores externaron que algunos gastan mucho en pasaje para trasladarse a su centro de trabajo y no es justo que deban conseguir dinero para cumplir su jornada además de que sus familias están desproveidas y ellos deben recurrir a las personas que llevan alimento a familiares de pacientes para comer.

“Yo Vengo de Estación Cuauhtémoc y dicen que soy prestado porque antes estaba en el Torre Cantú pero eso no me quita derechos”, dijo uno.

Son 2 mil 500 pesos por quincena aproximadamente el salario.

“Exigimos nuestro pago justo y que retribuyan lo que nos deben y en adelante que sean puntuales las quincenas porque pienso que a quien le cobran el dinero se los dan puntuales”, aseveró uno de los afectados.

Señalan que en total son 50 afectados del área de vigilancia más los de limpieza que son más que los vigilantes.

Desiderio Rodríguez Martínez, tiene 66 años de edad y Tirso Reyes Gaytán 65 y dicen que no saben dónde están las oficinas ni a los jefes de la compañía sólo a supervisores.

“Que alguna autoridad nos ayude, la empresa es directa del hospital o gobierno o de quién es la empresa”, indicaron.

Por último dijeron que en ese empleo no tienen Seguro Social, ” tienen con el engaño a la gente que nos van a dar pero son promesas nada más y yo lo necesito para la pensión”, finalizaron.