Incumplieron tres mil con revista documental; van 3 mil de sanción

*La multa es económica y supera los tres mil pesos

María de Jesús Cortez

.La Oficina del Transporte Público de la zona multará a tres mil concesionarios porque no cumplieron con la revista documental y por ende la mecánica que recién concluyó, advirtió la titular de la citada dependencia, Doris Hernández Ochoa.

La funcionaria estatal dijo que la sanción es económica y alcanza los 3 mil 200 pesos.

Hernández Ochoa informó que 7 mil 500 concesionarios de la zona conurbada cumplieron con esa obligación, no así 3 mil quienes serán requeridos con ese pago.

“La revista terminó la semana pasada y logramos registrar 7 mil revistas documentales, de las otras personas o concesionarios que no vinieron a revista documental saben ellos los riesgos que se corren en este caso que es una multa que se aplica en el 2020 cuando deseen hacer un trámite y si no pagaron la revista documental y si no hicieron la revista físico-mecánica del 2019 pagan una multa de aproximadamente 3 mil 200 pesos”, detalló.

Dijo que en el sistema integral está ya registrada la multa”, aseveró la funcionaria municipal, de allí la importancia, de que se cumpla con este trámite legal.