Indignante agresión contra feministas en Cancún.

Cd. Madero, Tamaulipas.- Como un hecho indignante calificó la Colectiva Feminista Tamaulipeca, la agresión que sufrieron las mujeres que protestaron en el palacio municipal de Cancún y en la cual resultaron dos reporteras lesionadas.

Nury Romero Santiago, presidenta de está colectiva, indicó que es lamentable el actuar de la policía, quienes agredieron a las manifestantes a balazos, impidiendo con ello que continuarán con su movimiento.

La verdad hay indignación en la comunidad feminista, lamentamos el hecho y exigimos justicia que todo partió de ahí

«El exigir justicia al municipio correspondiente a Quintana Roo hubo represión en contra de nuestras compañeras feministas, lo cual lamentamos mucho, nos duele como todo lo que le duele a cualquier mujer y vamos a seguir exigiendo justicia».

Aseguró que las feministas continuarán avanzando, pues no van a permitir que siga existiendo violencia hacia la mujer, ya que recordó que en este mes se conmemora la No Violencia a la Mujer y no es posible que parte de autoridades y de un gobierno hayan llevado a cabo esta actuación en contra de la expresión pública de algunas feministas.

Romero Santiago, dijo que ya se está convocando para el día de mañana otra marcha en el estado de Quintana Roo, por lo que ya se está convocando a nivel nacional, por que la red nacional feminista está muy dolida por lo ocurrido en ese estado.