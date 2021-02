Infodemia pone en riesgo salud de personas de la tercera edad: 4T

* Regidor de Morena pide a Paloma Guillén no mal informar a la población

María de Jesús Cortez

Tras reprobar que la priísta Paloma Guillén Vicente haya mal informado a la población diciéndoles que ya están aplicando en Tampico y Madero la vacuna contra el Coronavirus, el regidor de la 4T, Víctor Peñalosa hizo ver que por fortuna los medios de comunicación ayudan a acabar con la infodemia y así se mantiene bien informada a la ciudadanía y no van a seguir siendo engañadas.

«No hay fecha todavía. Yo tengo comunicación de primera mano con las autoridades federales en la Ciudad de México y comentan que el próximo fin de semana terminan en Altamira y que es muy probable que la próxima semana continúe Tampico y Ciudad Madero.

Posteriormente, el edil de Morena le envió un mensaje a Paloma Guillén.

«Que está mal informando a la ciudadanía, si no cuenta con los datos que se comunique con los compañeros, el número lo debe tener seguramente sino aquí en el palacio me puede ubicar para proporcionarle la información».

Sin embargo dejó en claro que no es válido que se genere infodemia y se confunda a los ciudadanos.

Hizo ver que si no tiene la información debe consultar antes de emitir algún dato.

Señaló que actualmente las autoridades están trabajando en la vacunación en Altamira y a la par están trabajando en la logística para hacer lo propio en Tampico y Ciudad Madero.

A los habitantes de Tampico y Ciudad Madero de la tercera edad pidió paciencia » no vayan a Altamira si no son de ese municipio «si soy de Tampico me quedo en Tampico y en su momento seré vacunado», concluyó.

