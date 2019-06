Inicia pago con recargos en derechos vehiculares

María de Jesús Cortez

Al estar en la fecha límite la vigencia del descuento del 20 por ciento y pagos sin recargos de derechos vehiculares, este viernes se observó atiborrada la Oficina Fiscal del Estado en esta ciudad.

Luis Alonso Mejía, jefe de la oficina local, informó que a partir del lunes comenzarán a cobrar recargos, cifra que variará dependiendo de cada caso.

“Hoy 28 de junio concluye efectivamente el período que se dio para el descuento del 20% en el pago de derechos 2019 y a partir del lunes primero de julio quien hasta el día de hoy no haya podido lograr pagar y ponerse al corriente ya no gozará de ese 20% y tendrán los recargos de 6 meses”, explicó.

No precisó que porcentaje ha cumplido con esta disposición, pero refirió que tuvieron una afluencia muy grande de contribuyentes que tienen registrados en el padrón vehicular, el cual es de 146 mil 500 unidades.

“Acabo de ir a los terrenos de la Expo, a la unidad móvil y le lleve dos cajas de placas y tenían lleno, y en la Fiscal también está lleno, desafortunadamente muchos mexicanos tenemos la mala costumbre de dejar todo al final, ayer una señora me protestaba que porque solamente le daba un día nada más lo cual no es cierto pues tuvieron 6 meses en qué se les dio este beneficio por lo que no se puede hablar no se lo día”, detalló el funcionario estatal.

Luis Alonso Mejía dijo que ahora están avisando a los contribuyentes que a partir del lunes les aplicarán recargos. Lo que sí aclaró es que los automovilistas no deben ser multados por no haber pagado.

“El que no hayan pagado no quiere decir que merezcan una multa, eso no es así, por lo que pido a los contribuyentes que no se espanten, porque eso no es así pues primero sería municipio quien lo haría y segundo no es por no haber pagado”.

Explicó que el recargo que se aplicará será de acuerdo al monto que deba el propietario del vehículo, dependiendo de los años que tengan demora y este puede variar, pero no llegará al 20%.

Finalmente indicó que la unidad móvil están atendiendo hasta 70 personas, más que en el módulo Norte aunque no ha bajado la afluencia en ese lugar, y en la Oficina Fiscal hay fila.