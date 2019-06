Insatisfecho el comercio con primer año de AMLO

*Más cosas negativas que positivas

María de Jesús Cortez

Para el comercio establecido local, el balance sobre el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador es negativo pues consideran que ha habido más cambios que han afectado la economía que los cambios positivos que se han dado.

Así lo declaró Evaristo Güitrón Moreno, presidente de la Cámara Nacional de Comercio porteña.

“Les puedo decir que al menos aquí no ha iniciado la reparación de la refinería Madero de lo cual no hemos sabido mucho nosotros. Pero por otro lado las cosas que han frenado por ejemplo si lo revisan, quitaron el programa del INADEM que era un programa muy importante, cancelaron el apoyo a las instancias infantiles, el apoyo para el turismo con ese fondo Federal que se canceló y han sido una serie de cosas más negativas porque no habido acciones en donde se pueda ver que haya desarrollo”, aseveró el de Canaco.

Puso como ejemplo la parte de “Jóvenes Construyendo el Futuro” que es positivo pero hizo ver que en esta zona no ha funcionado como quisieran.

“Por eso si hablamos de un balance, hay más cosas que no han ayudado que las que sí nos han apoyado. Ha habido muy pocos becarios, no se han dado bien las condiciones para poderlo hacer, nosotros hemos registrado varias empresas que es la parte que a nosotros nos toca y la otra es que los jóvenes se registren y a su vez el programa enlace a las empresas con los jóvenes”, indicó.

Dijo que de las 10 empresas que han registrado no han llegado candidatos lo cual quiere decir que no se han registrado o si es así, que hay falta de interés o no comprenden bien el apoyo.

Sin embargo reconoció que a nivel nacional en otras partes ha funcionado muy bien porque la Concanaco les ha informado que hay otras ciudades en donde sí ha funcionado.

“Vemos que es un programa que finalmente debiera de reorientarse, ser más productivo, que realmente el joven pueda trabajar, nos han dicho no queremos un regalo lo que queremos es trabajo pero permanente”.

Al hablar del enlace en la zona, Evaristo Güitrón comentó que el enlace con José Ramón Gómez Leal debe presentar una plataforma para comparar lo que dijeron que iban a hacer con lo que se está haciendo.

“Con nosotros como comercio no han platicado y es muy probable que ellos estén haciendo su labor, hemos visto imágenes de él (Gómez Leal) y de cosas que está haciendo pero se han enfocado en otras zonas que más necesitan su intervención y no en esta zona”.