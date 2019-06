Instalará la Oficina Fiscal unidad móvil en CONEXPO

María de Jesús Cortez

A partir de la próxima semana, una unidad móvil será instalada en terrenos de la Conexpo, para que allí puedan contribuyentes hacer sus pagos correspondientes a derechos vehiculares y expedición de licencias de conducir, según dio a conocer el jefe de la Oficina Fiscal en la ciudad, Luis Alonso Mejía.

En rueda de prensa, el funcionario estatal informó que la unidad llegará el próximo lunes por lo que esperan que a partir del martes ya puedan dar el servicio a la comunidad.

“A eso de mediodía llegará la unidad con capacidad de cuatro cajas pero inicialmente funcionarán dos y estarán ubicados a un costado de donde está la unidad de venta de boletos de la Conexpo”, informó.

El horario será de 8:30 a 14:30 horas de lunes a viernes, “Los trámites que podrán hacer será refrendos, ósea canje de placas, no altas no bajas, no cambios de propietario, licencias de conducir y deben pagar con dinero en efectivo porque allí no tendremos terminal”.

La finalidad dijo el entrevistado, es tener un sitio más a dónde pueda acudir la gente a pagar sino quieren ir a la oficina ubicada en la zona centro.

En la unidad móvil estarán atendiendo diariamente alrededor de sesenta trámites y a las 14:30 horas cerrarán porque aún deben mover a las cajeras y el dinero a la oficina para que se lo lleve Cometra.

Por último, dijo que la unidad móvil estará en la ciudad mientras la ciudadanía asista. “puede ser un mes, dos o tres, no me ponen límite si ya no va la gente allí lo quitan”.