Integra Rosa González Propuestas Ciudadanas a su Agenda Legislativa

*Tampiqueños expresan su apoyo a la Candidata del PAN

Rosa González, Candidata del PAN a la Diputación local por el distrito 22 que comprende la zona sur de Tampico efectuó este jueves un amplio recorrido en la colonia del pueblo, en donde estuvo acompañada de los también candidatos al congreso local por la vía plurinominal, María Elena Figueroa Smith y Gerardo Peña Flores.

La abanderada de Acción Nacional señaló que luego de visitar diversas colonias de la zona sur del municipio, ha tenido la oportunidad de recoger las propuestas y planteamientos de la ciudadanía, así como de comerciantes, empresarios, líderes obreros, y representantes de los diferentes sectores activos de la sociedad, lo que le ha permitido integrarlos a su agenda política con la cual trabajará en la próxima legislatura.

La abanderada panista subrayó que el sentir ciudadano formará parte de su propuesta de trabajo.

Indicó que planteamientos relacionados con el medio ambiente, seguridad, apoyo a las mujeres, obras de infraestructura pluvial, desarrollo urbano, servicios públicos y otros más, serán plasmadas en las iniciativas de Ley que le corresponda proponer en beneficio de todos los tampiqueños y los tamaulipecos.

“En estos días que llevamos de campaña me ha gustado la interacción que he encontrado con la ciudadanía, me encanta que la gente se interese por su entorno y su ciudad; y que además proponga y de soluciones”.

Al recorrer las calles de la colonia Del Pueblo, Rosa González, sostuvo diálogos con los residentes del sector y tuvo la oportunidad de apoyar a la señora Maclovia Juárez con una silla de ruedas.

“Nuestro compromiso es estar cerca de la gente en todo momento y así será mi labor como Diputada, estar siempre cerca de las familias tampiqueñas y legislar para que el desarrollo, progreso y bienestar brinde certidumbre a todos los tamaulipecos”, indicó.