Investiga Sector Salud e IMSS federal deceso de joven por supuesta vacuna

* Gloria Molina, secretaria de Salud asegura que la población no debe tener temor de aplicarse la vacuna contra esta enfermedad.

En reunión sostenida este lunes y a la que asistieron directivos del IMSS federal, la Secretaría de Salud nacional activó el protocolo de investigación técnico médico en torno al caso de la muerte de un joven que se atribuye a la vacuna de la influenza, cuyos resultados se darán en dos o tres semanas.

Gloria Molina Gamboa, secretaria de salud en Tamaulipas exhortó a la población a vacunarse pues dijo que deben temer a la vacuna, pues al contrario al año se tienen 11 defunciones de personas que no se la aplicaron.

La autoridad sanitaria pidió que no se dejen llevar por las redes sociales y acudan a inmunizarse.

Molina Gamboa se reunió con José Luis Díaz Ortega, del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia y el epidemiólogo, Eduardo González Guerra, Jefe de Prestaciones Médicas del IMSS Federal.​ ​ ​ ​ ​

“Las redes han hecho una confusión importante, primero les tengo que decir que el caso atribuido a la vacuna de la influenza es uno sólo, no hay más que uno solo, estamos desde el lunes pasado y hoy está aquí la Secretaría de Salud Federal y el IMSS Federal, acabamos de instalar formalmente el protocolo de investigación técnico médico sobre el tema y no tenemos resultados a pesar de tener una semana, se tomaron todos los estudios pertinentes al caso para poder discriminar si está o no atribuido a la vacuna, en cuanto este se los haremos saber”, señaló.

La funcionaria estatal informó que en el estado han aplicado más de 512 mil dosis de Influenza entre todo el sector, ya que el IMSS tiene más de 167 mil dosis aplicadas, la Secretaría de Salud más de 242 mil dosis, mientras que el IMSS Bienestar más de 37 mil, el ISSSTE más de 41 mil.

“Tenemos una meta de más de 934 mil dosis al 31 de marzo y no han tenido ninguna complicación”, agregó.

Dijo que ya están investigando este caso del joven, y dijo que es importante porque el tema alrededor de la vacunación siempre es importante.

“Quiero ser explícita en esto, hemos sido muy claros con la población y la prensa dando las aclaraciones pertinentes y hablando con la verdad, no estamos ocultando absolutamente nada”.

La vacuna, dijo, previene las complicaciones,” y hay gente que dice me puse la vacuna y me dio influenza, no, lo que puede haber pasado en esos casos es que esté en un periodo que le vaya a dar, de ventana, ya se contagió, está en periodo de incubación, le aplican la vacuna y en la noche tiene fiebre y en la noche tiene tos, le hacen estudio y sale positivo a influenza, pero la vacuna no puede producir la enfermedad porque no tiene los elementos toxigénicos de los virus para producir la enfermedad”.​​