Invitan a donar juguetes para regalar en Navidad

*Estarán acopiando los regalos en el Parque Méndez y los entregarán a niños de escasos recursos

María de Jesús Cortez

Integrantes del grupo de zumba Méndez Park están haciendo una colecta de juguetes nuevos dentro de la campaña que denominan “Juguetón 2019, Creando Sonrisas con Magia de Navidad” por lo que exhortan a la población que desee participar lo haga.

Salvador Ramírez, quien es instructor de Zumba en ese parque ubicado en la zona centro de la ciudad, informó que año con año hacen colecta de juguetes nuevos.

“Estamos haciendo un atento llamado a la comunidad que pueda y quiera apoyar esta noble causa iniciamos hace dos semanas la vamos a culminar con un zumbatón este sábado 21 de diciembre a las 10 de la mañana en donde habrá una clase de zumba sin costo, el único requisito es llevar un juguete nuevo que será destinado a niños en condición de calle y escasos recursos”, explicó.

Salvador Ramírez recordó que en años anteriores han ido a colonias como la Pescadores, Cascajal, Morelos, La Borreguera a entregar regalos y es satisfactorio para ellos ver la sonrisa de los niños.

“Quienes quieran donar un juguete nos pueden contactar en el parque Méndez a las 8 de la noche o bien nos pueden llamar al 833-844-08-50 y un grupo va a recogerlos a donde les digan”, resaltó.

Lo único que pide el entrevistado es que no sean juguetes bélicos pues no quieren fomentar la violencia sino la paz y además que sean juguetes que no requieran pilas.

“Los juguetes se entregarán el 22 de diciembre, aún no tenemos definido a qué colonias vamos a ir pero será como siempre en sectores donde habitan personas de escasos recursos”, finalizó.