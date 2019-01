Irrumpen en ‘Día de la Enfermera’con manifestación; reclaman bono

María de Jesús Cortez

Casi tres mil trabajadores sindicalizados de Sector Salud se manifestaron la mañana de este martes en el festejo del ‘Día de la Enfermera’ para exigir a la Secretaria de Salud, Gloria Molina Gamboa que les hagan entrega del bono sexenal pues dicen que gobierno federal sí lo depositó pero a ellos no les ha llegado.

Fue Paula Navarrete quien a nombre de sus compañeros afectados señaló: “Lo único que pedimos es que nos depositen el bono sexenal tal cual está marcado y se tomó en cuenta en el estado de México para nosotros, en Tamaulipas no lo hemos recibido, Veracruz y otros estados ya lo han recibido, nosotros no”.

Habla de que son más de 2 mil trescientos trabajadores homologados, formalizados y regularizados los que no han recibido la ´prestación a la que aseguran tienen derecho y señalan que no les dan fecha de cuándo van a hacerlo efectivo.

El bono sexenal dicen que asciende a 3 mil pesos y se supone que lo iban a depositar en una tarjeta por ser navideño.

Tan sólo en el hospital Canseco son arriba de 150 personas afectadas entre las tres categorías y señalan que no dan explicaciones “sólo dicen que levantáramos oficio lo entregamos y no dan fecha aun hablamos con ingeniero Barrientos y no hay respuesta”.

Sobre esta situación, los afectados dicen que solo reclaman sus derechos “tenemos derecho, somos trabajadores sindicalizados y sólo pedimos lo que nos corresponde porque cumplimos con nuestras obligaciones y queremos nos respeten nuestros derechos”.

Afirman que este asunto es de gobierno de Peña Nieto pero tienen entendido que México sí lo depositó donde se está frenando es en el gobierno estatal.

INJUSTO EL SALARIO QUE RECIBEN

Otro de los reclamos que hacen es el pago de un salario justo “me parece justo lo que piden la verdad es triste estuve nueve años en esa situación y es triste que un médico gane 230 pesos al día, hacemos lo que podemos con lo que hay y tenemos dos o tres trabajos y la gente cuando llega dicen por mí comen y si supieran que por ellos no comemos”.

En otros casos el sueldo es de 130 pesos diarios el salario de un enfermero por lo que piden al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador que los apoye como lo prometió pero a la brevedad posible.

Se quejan también de la falta de médicos así como de insumos pues dicen que trabajan con pocos “la gente no lo sabe pero tenemos pocos insumos para trabajar nos dan una cantidad que es insuficiente para la carga de trabajo que tenemos , en este caso el hospital Canseco’.

Dicen que además tienen prohibido pedirle a los familiares pero hacen ver que ellos tampoco pueden hacer colecta entre los mismos trabajadores” tampoco es justo que hagamos eso ni adaptaciones para sacar adelante a nuestros pacientes”.

De esta situación dicen que están batallando desde mediados de diciembre por lo que claman por una solución a esta problemática.