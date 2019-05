Jesús “Chucho” Nader: “Simplemente quiero hacer la vida de la gente un poco mejor”

*El alcalde Tampiqueño confía en revitalizar la ciudad, trabajando en cada colonia, manteniendo el contacto día a día, con los ciudadanos de la calle.

Por MARCELINO García CONTRERAS.

Jesús “Chucho” Nader, es el alcalde que transforma Tampico (¿?) –Se le pregunta-

Y responde:

-“Para mi es motivo de mucha satisfacción el estar entregando obras que la comunidad estaba pidiendo a gritos”.

Y continúa

-“El secreto está en querer a una ciudad con el alma, en optimizar los recursos, en saberlos manejar, en no dejarlos perder”.

-Que la gente me diga, en las colonias que visito aquí falta esto, no, nos han atendido en 20 años, aquí nunca ha venido ningún alcalde, me ha dado satisfacción en el trabajo que realizo como alcalde.

El alcalde tampiqueño, va directo y expone:

-Su propuesta de trabajo, es dar vida algo, especialmente en un periodo en el que se deteriora, la ciudad, por malos administradores. Luego, comenta que encontró a Tampico convertida en unja ciudad llena de heridas, porque no se puede administrar una ciudad con coraje, por ello estamos trabajando en la convivencia, la legalidad, la seguridad urbana y por encima de todo esto le apostamos al desarrollo de nuestra ciudad, que tiene una riqueza ambiental y de la gente, vamos a trabajar en la educación, en la innovación y emprendimiento cultural, para enfrentar los retos y dificultades que hemos encontrado en nuestro Tampico.

Y así confía: “Simplemente quiero hacer la vida de –los Tampiqueños- la gente un poco mejor”. Espera que con el trabajo del Cabildo y su Ayuntamiento se va revitalizar la ciudad, trabajando en cada colonia, manteniendo el contacto día a día, con los ciudadanos de la calle.

En Tampico su trabajo está dejando huella y su particular estilo como político, directo, cercano a la gente y obsesionado por los pequeños detalles.

Jesús “Chucho” Nader Nasrallah, tiene una determinación autentica y un trabajo ético inigualable. Para el alcalde dar a un sector, a una colonia, a una escuela, vida o actividad, es una propuesta de trabajo, para que gente de cada colonia, sector o plantel educativo tome sus iniciativas y salir delante de los retos.

Y considera que –Tampico- la ciudad, está mejorando en casi todos los aspectos, limpieza, seguridad, educación, alumbrado público, turismo, finanzas y clima laboral, aunque acepta que aún hay retos por superar.

Pero reconoce que en Tamaulipas se está trabajando unido al gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, en la construcción del nuevo Tampico, del nuevo Tamaulipas, donde se trabaja poniendo orden y se trabaja con responsabilidad, para responder a los compromisos con los ciudadanos de Tamaulipas y de Tampico.