Lanza Nader SOS a Gobierno Federal; Necesario 60mdp para Solucionar Problema de Estiaje en Sistema Lagunario

*La falta de agua para la zona sur se podría agravar en unos días más sino llueve

Francisco Herrera

El alcalde porteño Jesús Nader Nasrallah lanzó un enérgico llamado al Gobierno Federal para que destine recursos extraordinarios y poder solventar el problema de estiaje que se presenta en el sistema lagunario y que amenaza con comenzar a dejar sin el vital líquido a los habitantes de la zona sur, en caso de que las precipitaciones pluviales no lleguen en los siguientes días.

Fue al término de la sesión ordinaria de cabildo celebrada hoy jueves a muy temprana hora cuando el jefe de la comuna porteña fue enfático al señalar que para remediar el añejo problema de la sequía en esta temporada es necesario aterrizar cuanto antes un proyecto de contención de agua dulce con salada, ya que es uno de los factores que merma la falta del vital líquido en el sistema lagunario.

Remarcó que el gobierno municipal ha denunciado en reiteradas ocasiones la necesidad de reunir recursos por el orden de los sesenta millones de pesos para construir esclusas que permita regular la entrada del vital líquido de “aguas arriba”

Detalló que para estas obras hidráulicas no se destinaron recursos federales extraordinarios lo que sin duda pone en riesgo a la población de no contar con el vital líquido en caso de que las lluvias no lleguen en los próximos días.

Lamentó que el gobierno federal se encuentre más preocupado en verter recursos a programas sociales electoreros y no atienda las principales problemáticas que atañen a una sociedad y en este caso perjudica enormemente.

Nader, enfatizó que para este año la CNA no destinó dinero para atender proyectos hidráulicos, de reforestación, prevención en la contaminación y otros más que comúnmente se atendían de parte del gobierno federal.

“Hacemos un atento aviso para que el gobierno federal vuelva a rencausar esos recursos y se solucionen problemas como este de la sequía y que amenaza con agudizarse sino se atiende debidamente”.

Finalmente, comentó que el proyecto de contención o esclusas requiere de recursos de los tres órdenes de gobierno pues tiene un costo superior a los sesenta millones de pesos.