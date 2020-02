“Laudo de SUTSHA Madero no es definitivo”: Jurídico

*Ese laudo no está firme todavía, podemos decir que no es cosa juzgada, es un laudo que admite todavía recursos, admite todavía un juicio de amparo. Iremos por la condena o absolución del municipio. Señalo el Alfredo Campos Martínez del Jurídico del Ayuntamiento Maderense.

Por OMAR Lara MARTÍNEZ

Cd. Madero, Tamaulipas.- Para la dirección jurídica del municipio de Madero, el laudo que fue determinado por un juez federal en contra del ayuntamiento, no es definitivo.

El titular del área, Alfredo Campos Martínez, dijo que aún no existe firmeza en la determinación final, debido a que existen procedimientos legales que se pueden implementar para tratar de revertir esto.

“Ese laudo no está firme todavía, podemos decir que no es cosa juzgada, es un laudo que admite todavía recursos, admite todavía un juicio de amparo, y yo creo que si el laudo hubiera resultado favorable al sindicato, hubiera resultado condenatorio o más bien hubiera sido absuelto el municipio y hubiera ido en prejuicio del sindicato nosotros no estuviéramos diciendo que ya no recurrieran, es un derecho que tienen tanto una parte como la otra”.

Aseguró que el ayuntamiento es muy responsables y respetuoso de los derechos sindicales y los de los trabajadores, algo que jamás estará a discusión.

Resaltó que han tenido mucha comunicación con el sindicato, pues en año y medio han resuelto las cosas correctamente y de acuerdo a derecho.

Recordó Campos Martínez, que el problema viene de irregularidades incurridas en 2010 y 2011 y es hasta hoy cuando se dicta un laudo en contra del municipio.