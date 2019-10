Les imponen rodante; se inconforman

* Vecinos de la colonia Tamaulipas piden el retiro de ese mercado que causa insalubridad, ruido y obstrucción de vialidad

Vecinos de la colonia Tamaulipas se inconformaron este viernes luego que amanecieron con la noticia de que afuera de sus casas había un mercado rodante, lo que les causa molestias por lo que solicitan al municipio su reubicación hacia otro punto donde no causen tanto descontrol.

María Teresa Gómez, Consuelo Guadalupe Ortiz, Jesús Castillo Piña, María Luisa Orozco, entre otros residentes del lugar, dijeron que el rodante llegó y ni les avisaron.

“Yo tengo de vivir aquí 75 años y nunca me avisaron”, dijo una de las inconformes.

Comenta que hace días pasaron a encuestar y no todos estaban en sus domicilios porque muchos de sus vecinos trabajan y el pasado jueves comenzaron a ver que empezaban a marcar las calles “de hecho se les pidió porque hay hasta cocheras marcadas y se les dijo que no estábamos de acuerdo, de todos modos ahorita a las 5 de la mañana llegaron con la autoridad y a amedrentarnos a decirnos que tenemos que quitar nuestros carros porque si no iba a venir la grúa y se los iba a llevar”, aseveraron.

Los residentes hicieron ver que no están de acuerdo y que ese mercado rodante estaba instalado antes en la Simón Bolívar, en la misma colonia Tamaulipas y al parecer ahorita el representante, el líder del rodante les dijo que tiene influencias y logró que los removieran porque en el otro punto ya no los querían.

“Entonces a nosotros porque nos vienen a imponer y tampoco estamos de acuerdo en que esté aquí el rodante, sabemos que ellos tiene necesidad de vender pero tenemos el mercadilto Manuel Ávila Camacho, está el estacionamiento, ahí les decimos que los reubiquen”, manifestaron.

Reconocen que ellos, como todos, tienen que trabajar, pero también hicieron ver que a ellos los perjudican “nos pasan a amolar porque hay que sacar los carros a las 5 de la mañana, hay gente discapacitada que tiene que salir porque su carro está a una cuadra y están bloqueando la escuela José María Morelos, también ahí pusieron gente”, aseveraron.

Los inconformes dijeron que van a levantar firmas para hacer presión y hablaran con autoridades del ayuntamiento ” les pedimos el comprobante de las firmas y me dicen que no lo tienen. Supuestamente sólo es por un día pero no enseñaron ningún escrito y a como se ve la situación esto va a ser de todos los viernes”, recalcaron los vecinos.

Entre otras cosas los quejosos temen que si se presenta una emergencia no podrán salir con sus carros.

“Estamos inconformes los vecinos hay otras ubicaciones donde ellos se pueden nstantar y se está haciendo de forma incorrecta .. habrá una junta en el Ávila Camacho el próximo martes y estamos levantando firmas ya para presentar nuestra propuesta”, finalizaron.