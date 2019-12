Libera Chucho de pirotecnia zona peatonal

* Hecho histórico; los mandan a terrenos de la feria

María de Jesús Cortez

Por primera vez en muchos años, fue erradicada la venta de artefactos explosivos de la zona peatonal por parte del jefe de inspectores de vía pública José Vélez quien advirtió que mantendrán vigilancia en esa zona para evitar el desorden.

“La vigilancia se mantiene con los vendedores ambulantes, se dio un poco más de permiso para que se acercaran 80 metros más adelante de la César López de Lara hacia acá pero nada más”, indicó el funcionario municipal.

Dijo que han sido muy tolerantes con los informales y que ellos han respetado las instrucciones por ello está la zona centro libre de vendedores.

“Eso ayuda, que nosotros cedamos un poco y ellos comprendan las cosas sobre todo con la gente local”, agregó.

El entrevistado dijo que hay gente local pero también hay mucha gente foránea vendiendo.

“Ayer 25 había seis puestos en la peatonal y es gente foránea, están entre las calles Juárez y Aduana y ahí está prohibido 100% que se instalen y pensaron que como era día festivo pues aprovecharon”, señaló.

Dijo que eran seis personas foráneas quienes pusieron colchas.

“Trabajamos en estar reubicando a los ambulantes, en total se dieron alrededor de 45 permisos en cosas alusivas a la Navidad que comprende piñatas, flores de Nochebuena y ese tipo de permisos que se han dado.

El 95% de los permisos se han dado fuera de la zona centro , en la zona norte acá por la Tamaulipas y sólo es por temporada ya que a partir del día primero todo eso desaparece, aquí nada más se le dio permiso algunos que venden nueces”, recalcó Vélez.

El funcionario comentó luego que hay un padrón en el Ayuntamiento y vinieron el año pasado y este año regresaron otra vez y se les dio un permiso.

“Vienen de Puebla y del Estado de México”, enfatizó.

Por cuanto hace a las personas que venden fuegos artificiales los mantienen fuera de la zona centro.

“Hasta las gracias les quiero dar, otorgamos con Protección Civil y por una instrucción del presidente municipal que se le sacaran 10 permisos a la Sedena en los terrenos de la feria y los otorgaron para estos juegos pirotécnicos y que no se pusieran en este año en la zona peatonal”, recalcó. Dijo que comúnmente lo hacían pero eso causa un peligro porque si alguien tira una colilla de cigarro puede causar un accidente con los niños, las personas y los aparadores de los negocios.

“Este año es el primero en más de 50 años -creo yo- que no se ha puesto una sola colcha con vendedores de pirotecnia en la zona centro de Tampico y en la zona peatonal.

Yo sé que en los mercados hay que en rodantes hay, pero esa ya no es una zona que dependa de mí”.

En caso de que se lleguen a instalar, José Vélez dijo que los inspectores no tienen permitido meterse con los vendedores de pirotecnia y sólo se habla con ellos porque son vendedores ambulantes y se les pide de favor que no se pongan, que no es correcto.

“El año pasado no se otorgaron permisos en los terrenos de la feria ya que fue en la playa y este año se ha respetado eso de que no se instalen en la zona peatonal y esa es una buena señal y los comercios en la zona centro de Tampico están contentos y se están haciendo mejoras en la zona centro”, finalizó.