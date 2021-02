Listos refugios temporales para atender a personas vulnerables.

Cd. Madero, Tamaulipas.- Los refugios temporales se encuentran listos para recibir personas o familias que lo requieran, debido a las bajas temperaturas que se sienten desde este viernes y las cuales podrían incrementarse durante el fin de semana.

La regidora Sandra Patricia Cruz Moreno, dijo que será el domingo y lunes cuando se sienta la temperatura más baja, por ello se está haciendo el exhorto a la ciudadanía para que se cuide, pero sobre todo aquellas familias que consideren puedan resultar afectadas, tienen la posibilidad de acudir a estos lugares.

Mencionó que son tres sitios que se encuentran listos para recibir a la gente, la sala audiovisual de protección civil, el Américo Villarreal y la Unidad deportiva, pero lamentó que la mayoría de la gente no acepte ir a estos lugares.

«Ese es un tema que hemos venido platicando no de ahorita si no de tiempo atrás en temporada invernal cuando las personas están en situación de calle y que no desean dejar lo que ellos dicen, su área, su base, su punto entonces ahí nada más los culminamos a qué vayan por algo caliente, una bebida un café, un pan, sin embargo, no podemos obligarlos a que asistan a los lugares que les estamos ofreciendo».

Dejó en claro la edil Cruz Moreno, que es decisión de las personas acudir al refugio, pues no se puede obligarlos, pero se hacen los rondines correspondientes para brindar el apoyo a las personas que así lo necesiten, sobre todo quienes viven en condición de calle.

Visits: 85 Today: 85 Total: 408810