Llama PRI a sus regidores en Tampico a cumplir pago de cuotas

*Esther Gorordo sólo da apoyo moral

María de Jesús Cortez

Luego de que desde que asumieron el poder no han cumplido con el pago de cuotas ante el instituto político al que pertenecen y gracias al cual ahora son regidores, el dirigente local del Partido Revolucionario Institucional, PRI, Roberto González Barba hizo un llamado público a los ediles Benito Abad Pérez Escalante, Esther Gorordo, Rodrigo Azcárraga e Isabel Goldaracena para que se pongan al corriente.

Fue en el marco de la celebración del 90 aniversario del tricolor, evento al que por cierto ninguno de estos regidores hizo acto de presencia así como tampoco ex alcaldes ni funcionarios actuales, excepto José Manuel Argüello Rey, donde el presidente del Comité Local dijo que de momento los gastos que genera la oficina del partido corren a cuenta de él porque no hay dinero.

“De momento estoy solventando yo los gastos del partido de mi bolsa. No es la primera vez, es la tercera ocasión que ocupo la presidencia del partido y en las ocasiones pasadas también lo hacía yo”, precisó.

Y es que González Barba fue claro al decir que un ingreso fuerte a las oficinas de ese instituto político son las aportaciones al partido por lo que el presidente del PRI dijo que aprovechaba los medios de comunicación para hacer un llamado público a los ediles.

“Hago un llamado que volteen a ver porque además hay un Sistema Nacional de Cuotas de todos los partidos, no nada más del PRI entonces aprovecho la oportunidad para hacerles un recordatorio moral de que están obligados a apoyar al partido”, añadió.

Roberto González comentó que hasta el momento ninguno de los regidores emanados del tricolor se han acercado a cubrir su cuota del 5 por ciento.

“Son cuatro del PRI, no sé si alguno ya no esté porque no me lo han dicho: Benito Abad y Rodrigo Azcárraga, Isabel Goldaracena y Esther Gorordo Arias”, precisó.

El informante hizo ver que los cuatro fueron propuestas del PRI para regidores y ninguno de ellos ha dicho en el cabildo que no son regidores de este instituto político y al partido ninguno ha presentado la renuncia.

González Barba consideró que moralmente están obligados a aportar al partido y en este momento, dada la crisis económica que priva en el partido es cuando más deben solidarizarse.

“Hoy más que nunca si el PRI los propuso y están recibiendo un salario deberían de cumplir con el Sistema de Cuotas”.

Resaltó en especial a la empresaria Esther Gorordo de quien dijo “ella es muy solidaria con el partido moralmente pero ninguno ha aportado una ayuda aquí cuando deberían aportar un 5 por ciento al salario que es lo que marca el Sistema Nacional de Cuotas del PRI pues de eso es de lo que vive el partido”.