Llaman a mujeres a detectar las situaciones de violencia

María de Jesús Cortez

En el marco del Día Internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer, autoridades de Salud en Tampico impartieron una conferencia magistral a la población femenil en la Laguna del Carpintero, en donde se les hizo un llamado a detectar cuando están sufriendo una agresión física, psicológica, verbal o económica.

Fue Claudia Pérez Rebolledo, titular del Instituto de la Mujer de Tampico, quien dio las palabras de bienvenida a los asistentes, en representación del alcalde Jesús Nader.

“Gracias a todas estas mujeres que se dieron el tiempo para venir escuchar esta conferencia y aquí dice “Unete contra la violencia hacia las mujeres, te escuchamos”, quiero que se graben bien las caras de cada una de nosotras porque es importante que sepan a dónde acudir o con quién acudir, desafortunadamente las mujeres en algún momento sufrimos de algún tipo de violencia”.

Indicó que hay desde la violencia física, emocional, psicológica, financiera y en algun momento de la vida se ha sufrido, en algún, por lo que las invitó a sumarse y escucharse.

“Ayer tuve la oportunidad de estar en una conferencia en donde se habla del término de sororidad, que es el apoyo de las mujeres para con las mujeres y a veces que sucede pues que no tenemos ese soporte. En cada uno de nosotros está el soporte también para las mujeres de Tampico”.

Enseguida, hizo uso de la palabra Leticia López Salazar, responsable del Programa de Violencia Familiar Sexual y de Género de la Secretaría de Salud, quien expresó que se conmemora con esta conferencia el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas, la cual es tarea de todos y de todas.

“Mujeres y hombres por igual debemos avanzar juntos por este camino porque la igualdad nos hace mejores personas, más justas y democráticas y más solidarias, unámonos en eliminar la violencia contra las mujeres”.

La conferencia magistral estuvo a cargo de la licenciada Ruth Olvera con el tema: “La violencia de género en el mundo actual”, quien es asesora del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva.

“Voy a trabajar con mujeres del Norte del país pero también trabajó con las mujeres de Oaxaca, pero también trabajó con las mujeres de Guerrero y también con las de Zacatecas; y entonces, cuando yo empiezo a platicar con ellas acerca de estos asuntos de la violencia. Hay algo que me llama mucho la atención yo siempre me he preguntado por qué hay mujeres que cuando ella escuchan todas las pláticas en Próspera acerca de la violencia, porque hay mujeres que toman decisiones y que empiezan a cambiar en su vida y porque hay mujeres que se siguen quedando atoradas”.

Preguntó al público si alguien le podía decir cuál era la diferencia, algunas dijeron que miedo a quedarse solas, otras por cuestión económica, unas más por sus hijos. La solución dijeron otras es terminar con la situación para darle un buen ejemplo a sus hijos.

Asistieron al evento el Segundo Visitador General de la Comisión de Derechos Humanos en Tampico, entre otras personalidades.