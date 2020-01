Llaman priistas a AMLO a atender salud de mexicanos

* Deben coordinarse Federación y Estados, divorciarse sólo afecta a ciudadanos

María de Jesús Cortez

Al señalar que en su arranque el Insabi ha tenido muchos tropiezos, el dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional, Édgar Melhem Salinas hizo un llamado al gobierno federal a coordinarse con los Estados y dar servicio integral de Salud pues en la falta de reglas de operación de este programa los únicos perjudicados son los ciudadanos.

Así lo declaró el dirigente estatal del tricolor antes de iniciar en esta ciudad una reunión con líderes priístas.

“He escuchado que lamentablemente ha habido muchos tropiezos con el nuevo mecanismo de salud federal, lo vimos en varios estados de la República, en el hospital universitario de Nuevo León donde ya no permitían la atención, hemos visto un comparativo de qué sí cubrían Seguro Popular y qué no cubre el Insabi ahora entonces yo creo que es importante revisarlo porque no ha dado los resultados que se esperaban”, indicó.

El primer priísta del Estado consideró que era una vertiente cuando el tema de salud lo integraban también en Prospera para las familias que menos tienen y que les permitía a aquellos niños y jóvenes que estaban como beneficiarios de Prospera tener una atención a la salud, entonces dijo que sí vale la pena.

“Hacemos un llamado para que se dé una revisada a este esquema que ha dejado mucho qué desear en el arranque”.

Dijo que no hay reglas de operación “así de sencillo, ese es el tema no conocemos las reglas de operación, se lanzó de manera precipitada entonces como partido hacemos un llamado para que se haga una revisión y haya una mayor coordinación entre gobierno federal y estatal para que den los resultados que se esperan, no nada más en Tamaulipas sino a nivel federal”.

Hizo ver lo lamentable de la situación porque no es sólo el IMSS sino ISSSTE, hospitales generales y vale la pena primero que haya reglas de operación claras para darle certidumbre a los beneficiarios de lo que era el Seguro Popular.

Él como político dijo que hará primero un llamado a través de la Cámara de Diputados y que se reuniría con la bancada de PRI del Congreso local para ver el tema pues aunque es federal señaló que también compete al Estado “porque a fin de cuentas los servicios de Salud son descentralizados en entidades federativas, yo haría un llamado para que haya más coordinación del federal con estados para dar atención integral a beneficiarios del Seguro Popular en toda la red hospitalaria en Estados.

No podemos tener programas sin reglas de operación, un llamado a la coordinación, no puede haber divorcio entre Federación y Estados porque a falta de esto quienes pierden son los beneficiarios”, finalizó.