Llega nueva presidenta a ARCIM; seguirá luchando por más seguridad

María de Jesús Cortez

María Dolores Martínez Cañez, será la nueva presidenta de Arcim durante los próximos dos años los cuales deberá seguir pugnando por más seguridad y la erradicación del ambulantaje, declaró el titular saliente, Eduardo Hernández Cabrera.

Al hablar sobre el cambio de mesa directiva y planes a desarrollar por los nuevos integrantes, Eduardo Hernández habló de que se renueva la mitad de la mesa directiva.

“Ya hubo asamblea ordinaria para las elecciones, se elige la mitad de la planilla para el viento 2019-2021, hay cambio de presidente, secretario, tres vocales y tres comisarios”, explicó.

Hernández Cabrera informó que estos integrantes son electos para lograr una mejor Arcim y el 28 de junio se hace el protocolo de toma de protesta.

Sobre la meta de la presidenta entrante, Hernández Cabrera dijo: “Seguirá trabajando por la seguridad y tranquilidad en el sur de Tamaulipas “queda pendiente porque no se ha arreglado al cien por ciento”.

Comentó de las problemáticas que persisten en la ciudad y dijo que sigue habiendo poco de robos así como el problema de ambulantes “a lo mejor son los mismos temas pero si nos olvidamos de ellos tenemos que seguir trabajando”.

Reconoce que ha bajado el índice de atracos a negocios pero hizo ver que como se trata de robos chicos ya no hay denuncia.

“Ya no hay denuncias, no lo hacen por el monto, sólo reportan si les roban tarjetas, por ejemplo, pero esos robos no son contabilizados.

La mesa de seguridad indicó el titular saliente que les pide que denuncien para que ellos hagan un patrón y saber dónde hay incidencia en los robos pero lamentablemente señala que la gente no quiere, *”nosotros estamos peleando en el Campanario para que a quien vaya a poner una denuncia la atiendan rápido y no sea pretexto de no reportar a las autoridades los ilicitos. La estancia en el Campanario deja mucho qué desear, debe uno dar muchas vueltas entonces uno mejor nomás denuncia las tarjetas y así”.

Dijo que la nueva presidenta deberá también trabajar en aumentar el número de socios para fortalecer a la Arcim frente a las autoridades.

Actualmente hay registrados entre 130 o 140 socios cuando antes, hace años llegaron a tener 500.

“La meta de nosotros es alcanzar los 200, ahorita ya hay más presencia con las autoridades, la gente trae muchas inquietudes pero no sólo es propuesta sino cómo lo vamos a capacitar sobre impuestos, material para los negocios”.