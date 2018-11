Llegan solicitudes para vender pirotecnia: PC

María de Jesús Cortez

De diez a doce solicitudes llegaron ya a la Secretaría de Protección Civil del Ayuntamiento de Tampico de comerciantes que quieren que para que el municipio les autorice un lugar para poder vender pirotecnia en el mes de diciembre, previo a Navidad, fin de año y año nuevo.

Pedro Romero, titular de esa dependencia municipal, señaló que los comerciantes deben de contar con los permisos de Sedena para hacer su venta de pirotecnia.

“Ya se acercaron estamos en el estudio para buscar el lugar idóneo para que puedan en su caso hacer la venta. Estamos solicitando desarrollo urbano que nos digan si las propuestas que nos hicieron son viables”.

“Son alrededor de 10 a 12 personas las que de una u otra manera absoluta de la venta de juegos pirotécnicos”.

Refirió que les hicieron una propuesta y desarrollo urbano la está estudiando y en el transcurso de hoy a mañana tendrán una decisión.

Manifestó que la propuesta que les hicieron es instalarse en los terrenos de la feria, en donde ya se han realizado este tipo de actividades.

“Ahorita de acuerdo al reordenamiento que tenemos le hemos solicitado a Desarrollo Urbano que nos diga si es viable hacer la venta ahí o no”.

Informó que esto se estaría haciendo a principios del mes de diciembre, la próxima semana.

“Son personas que se han dedicado a la compra y venta de esos artículos”.

Dijo que primero deberán contar con un local de acuerdo a los requisitos que se necesiten, medidas de seguridad con las que ya saben que deben de contar y en caso de que se les asigne un espacio será el único donde podrán vender los artefactos explosivos.

Sin embargo, reiteró que la autorización todavía no se da, se está estudiando el lugar y el que se determine será el único lugar donde puedan hacer su actividad comercial porque en el mismo podrá Protección Civil vigilar que cuenten con todas las medidas de seguridad y no en zona centro para no poner en riesgo a la población.

“No podemos poner en riesgo a la población en estos momentos. Estamos en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional para que se respete lo que dice el Reglamento y la Ley. Estamos en contacto con la SEDENA y ellos saben cuáles son sus facultades y cuáles son las de nosotros”.