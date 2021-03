Llegaría al Sur Tercer Rebrote de Coronavirus sino Existen Debidas Prevenciones Sanitarias: Obispo

*Exhorta a la sociedad y vacacionistas a extremar las medidas preventivas y evitar los menos casos posibles del virus

Francisco Herrera Hanz

A unas semanas de que inicie la temporada vacacional de semana santa, el obispo de la diócesis de Tampico, José Armando Álvarez Cano, alertó sobre la posibilidad de que pueda llegar un tercer rebrote de covid debido al movimiento poblacional que habrá de ocurrir en esos días.

Manifestó que la posibilidad es latente, por lo que hizo un llamado a la sociedad de la zona sur a evitar los sitios donde pudieran existir aglomeraciones.

Indicó que están por arribar vacacionistas de otras partes del país y ante ello es necesario reforzar las medidas sanitarias en todos los puntos de recreación y visita en la región.

Álvarez, puntualizó que desafortunadamente el proceso de vacunación que lleva a cabo el gobierno federal no ha alcanzado para contener otra posible ola de contagios.

«Y ante ello es necesario que la población siga cuidándose, quizás las personas se han confiado al saber que ya hay vacunas, lo cierto es que aún no se completa el esquema de vacunación en la zona sur y por ello no podemos bajar la guardia, esto no ha pasado aún», recalcó

Detalló que nueve sacerdotes han fallecido por distintas causas, una de ellas por Covid 19, edad avanzada y padecimientos cardíacos.

«Tenemos 110 sacerdotes que deben cubrir 70 parroquias y capillas, pues algunas requieren hasta tres sacerdotes para atender a la población», expuso

Finalmente, comentó que en ninguna parroquia habrá viacrucisis presencial, aunque algunas si llevarán a cabo eventos, pero serán transmitidos por medio de sus redes sociales.