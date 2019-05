“Los comerciantes de la Zona Centro de Altamira respaldan al Chilero”

Altamira, Tamps.- Como parte de sus actividades de campaña, el candidato a Diputado Local por el Distrito 18 que comprende Altamira y Aldama por parte del PRI, José Luis “el Chilero” Vargas Ortega, recibió muestras de apoyo por parte de los comerciantes de la zona centro de Altamira.

“Que gusto poder escuchar y atender a todo el electorado y en especial a todos mis amigos los comerciantes, los locatarios de la zona centro de Altamira, estoy muy agradecido con sus muestras de apoyo y así refrendar mi compromiso con ellos, tengan por seguro que como su próximo diputado atenderé sus necesidades más apremiantes a través de mis gestiones” declaró.

En relación al próximo 2 de junio, día en el que los ciudadanos elegirán en las urnas a sus próximos diputados locales, dijo: “creo que hice una campaña intensa, caminé día, tarde y noche para poder saludar a la ciudadanía de Altamira y Aldama, escuchar sus necesidades, soy un hombre de palabra, ya me comprometí con la mayoría y no les fallaré y sé que ellos éste próximo 2 de junio no me fallarán, ni se dejarán amedrentar por otros partidos políticos” finalizó.